Un nouveau spot télévisé pour Marvel WandaVision révèle un clip non vu dans la bande-annonce complète. Notre premier aperçu de la prochaine série MCU est arrivé au cours du week-end, et les fans ont été époustouflés par la promesse de quelque chose de totalement différent de tout ce que nous avons eu dans la franchise auparavant. S’inspirant d’intrigues de bandes dessinées comme House of M, mais en ajoutant sa propre tournure déformée de sitcom, la série semble vraiment être quelque chose de spécial.

Quant au spot télévisé, il s’agit principalement d’une version réduite de la bande-annonce, mais il comporte un nouveau clip. À la fin de la promo, Wanda entre dans son salon – dans la période des années 50 en noir et blanc – et trouve Vision, qui lui dit: «Bienvenue à la maison». Techniquement, cette scène a été montrée dans la publicité Disney Plus publiée il y a des mois lors du Super Bowl, mais nous ne l’avons certainement pas vue dans ce contexte auparavant.

Cliquez pour agrandir

Ailleurs, le spot télévisé contient des aperçus de certains acteurs clés de soutien. Par exemple, le personnage de Kathryn Hahn, qui n’a été crédité que comme Nosy Neighbour jusqu’à présent, fait une apparition, tandis qu’il y a aussi Teyonah Parris dans le rôle de Monica Rambeau, une adulte. Elle est vue dans un clip où elle semble être jetée de la réalité de Wanda et Vision dans le monde réel, où elle est entourée de S.W.O.R.D. agents.

La promo taquine également que WandaVision sera le début d’une «nouvelle ère visionnaire de la télévision». C’est peut-être vrai, mais c’est aussi le début d’une nouvelle ère du MCU. Le spectacle sèmera les graines de nombreux développements, comme S.W.O.R.D. sera sans aucun doute une présence majeure, avec Rambeau de Parris apparaissant probablement dans Captain Marvel 2. Et n’oubliez pas qu’Elizabeth Olsen jouera aux côtés de Benedict Cumberbatch dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, alors attendez-vous à une connexion directe Là.