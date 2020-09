La division de Warner Bros. Games actuellement aux mains de AT&T Il n’est plus à vendre, selon Bloomberg. Des rumeurs ont fait surface en juillet selon lesquelles AT&T avait mis cette division en vente dans le cadre d’une stratégie visant à souder l’une de ses dettes. On a même dit que Microsoft était intéressé par l’achat des studios de développement liés à Warner.

Nous recommandons également: Ce sont tous les jeux et franchises que quiconque achète Warner Bros.Interactive conservera

Comme indiqué, AT&T aurait retiré de la liste des biens à vendre la division de Warner Bros. Interactive. La raison: ils considèrent que votre activité de jeu est trop précieuse pour être abandonnée dans le but de rembourser la dette.

Mais il y a d’autres raisons à ne pas négliger: en juillet de cette année, Randall Stephenson a cédé le commandement de l’entreprise à John Stankey, qui occupe désormais la première place en tant que chef des opérations. Ce changement de commandement aurait entraîné une restructuration des différentes branches de l’entreprise.

Bien entendu, les gains générés par cette division ne pouvaient être négligés, notamment avec la croissance qu’ils ont connue lors de la pandémie de coronavirus. En outre Avec un jeu Harry Potter à l’horizon Et vu à quel point les franchises Nintendo (Animal Crossing) et Sony (Final Fantasy VII Remake, The Last of US II et Ghost of Tsushima) ont réussi, il a été considéré que la meilleure option pour le moment est de la conserver.

Il s’est également avéré que le processus de vente était beaucoup plus complexe qu’ils ne l’avaient prévu. Un autre problème supplémentaire auquel AT&T serait confronté en essayant de finaliser une offre serait les licences multiples que chaque jeu présuppose.

La compagnie de téléphone a acquis cette division de Warner en 2018 pour un montant de 85 milliards de dollars.