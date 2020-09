Les affirmations de la star de la Justice League ont été officiellement démenties par Warner Bros.

Warner Bros. a publié une déclaration officielle démystifiant Ray Fisher et ses allégations d’inconduite sur le tournage de Justice League.

Consultez notre déclaration complète ci-dessous:

Bien que M. Fisher n’ait jamais allégué de faute passible de poursuites contre lui, WarnerMedia a néanmoins ouvert une enquête sur les préoccupations qu’il avait soulevées au sujet de la représentation de son personnage. Toujours pas satisfait, M. Fisher a insisté pour que WarnerMedia embauche un enquêteur tiers indépendant. L’enquêteur a tenté à plusieurs reprises de rencontrer M. Fisher pour discuter de ses préoccupations mais, à ce jour, M. Fisher a refusé de parler à l’enquêteur. Warner Bros. reste attaché à la responsabilité et au bien-être de tous les acteurs et membres de l’équipe sur chacune de ses productions. Il reste également déterminé à enquêter sur toute allégation spécifique et crédible d’inconduite, que M. Fisher n’a jusqu’à présent pas fourni.

