Shani Gonzales a été promue directrice générale de Warner Chappell Music UK. Elle occupera le poste en plus de son rôle actuel de chef de la division A&R internationale, à compter du 1er octobre. Elle relèvera de Guy Moot, coprésident et PDG de Warner Chappell, la branche d’édition de Warner Music Group. Actuellement et prévoit de déménager à Londres.

Le directeur musical chevronné a signé et développé de nombreux artistes, auteurs-compositeurs et producteurs de renom, dont Bibi Bourelly (Camilla Cabello, Rihanna, Selena Gomez), Claude Kelly (Ariana Grande, Bruno Mars), DJ Khaled, Juice WRLD, Justin Bieber, Labrinth , Melo-X, Nate Cyphert (Florida Georgia Line), Nic Nac (Chris Brown, DJ Khaled), Poo Bear, P2J (Beyoncé, Doja Cat, WizKid), Saint JHN, Travis Scott et WondaGurl (Drake, Rihanna, Travis Scott ), entre autres.

Au WCM, Gonzales a travaillé avec l’équipe A&R pour faire entrer de nouveaux auteurs-compositeurs mondiaux, dont Edgar Barrera et Santi. Elle a commencé sa carrière chez BMI et a rejoint l’équipe A&R de WCM en 2004. Elle a ensuite travaillé pour Epic Records, Def Jam et BMG avant de retourner au WCM en 2019. Depuis son retour, Gonzales s’est concentrée sur l’intégration et la connexion de la liste mondiale de l’entreprise. .

«Je suis tellement excité pour ce nouveau chapitre et pour travailler avec la formidable équipe de Londres», a déclaré Gonzales. «J’ai adoré revenir à Chappell et rencontrer tant de collègues à travers le monde au cours de l’année dernière. Nous avons une culture tellement favorable et enrichissante, avec Guy et Carianne [Marshall, COO] qui cherche à développer la carrière des gens sur le long terme et à bâtir une équipe véritablement mondiale. J’ai toujours eu un profond respect pour la communauté musicale britannique et la liste de Chappell est incomparable! »

Ajout de Moot: «Shani est une dirigeante si talentueuse qui a catapulté tant d’auteurs-compositeurs au sommet avec sa volonté tenace de les voir réussir. Avec une affinité naturelle et une connexion intuitive avec ses écrivains, je sais qu’elle utilisera son don de favoriser des relations significatives pour développer et développer davantage notre liste dynamique au Royaume-Uni.