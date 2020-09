Warner Bros. Pictures est en quête de justice.

Le studio a répondu aux affirmations de vendredi de l’acteur de la «Justice League» Ray Fisher, en particulier concernant la conduite du haut dirigeant de leur unité DC Films et l’efficacité de leur enquête interne sur le film de super-héros de 2017 dans lequel Fisher a joué.

La boutique appartenant à WarnerMedia nie catégoriquement les affirmations de Fisher selon lesquelles le chef de DC Films, Walter Hamada, a tenté de jouer les cinéastes les uns des autres pour apaiser les problèmes de l’acteur avec la représentation de son personnage, Cyborg – qui se bat aux côtés de Batman, Wonder Woman et d’autres. De plus, le studio affirme que Fisher n’a pas coopéré à l’enquête qu’ils ont lancée à sa demande.

La réponse a été déclenchée par un tweet de vendredi de Fisher, qui impliquait des accusations en cours contre le réalisateur de la «Justice League» Joss Whedon, et les producteurs de films Geoff Johns et Jon Berg. Plus tôt cet été, Fisher a accusé Whedon de comportement émotionnel sur le plateau. Vendredi, il a accusé Hamada d’avoir épinglé ses propres préoccupations sur Whedon et Berg uniquement.

«Après avoir parlé de Justice League, j’ai reçu un appel téléphonique du président de DC Films dans lequel il a tenté de jeter Joss Whedon et Jon Berg sous le bus dans l’espoir que je céderais à Geoff Johns», a déclaré Fisher. “Je ne vais pas.”

Lisez la réponse complète envoyée par un porte-parole de Warner Bros.:

En juillet, les représentants de Ray Fisher ont demandé au président de DC Films, Walter Hamada, de parler à M. Fisher de ses préoccupations lors de la production de «Justice League». Les deux avaient déjà parlé lorsque M. Hamada lui avait demandé de reprendre son rôle de Cyborg dans Warner Bros. ‘ prochain film Flash, avec d’autres membres de la Justice League. Dans leur conversation de juillet, M. Fisher a raconté les désaccords qu’il avait eu avec l’équipe de création du film concernant son portrait de Cyborg, et s’est plaint que ses révisions de scénario suggérées n’avaient pas été adoptées. M. Hamada a expliqué que les différences créatives font partie intégrante du processus de production et que le scénariste / réalisateur d’un film doit en fin de compte être responsable de ces questions. Notamment, M. Hamada a également dit à M. Fisher qu’il ferait part de ses préoccupations à WarnerMedia afin qu’ils puissent mener une enquête. À aucun moment, M. Hamada n’a jamais «jeté qui que ce soit sous le bus», comme M. Fisher l’a faussement affirmé, ni rendu de jugement concernant la production de la «Justice League», dans laquelle M. Hamada n’était pas impliqué, puisque le tournage avait eu lieu avant M. Hamada a été élevé à son poste actuel.

Bien que M. Fisher n’ait jamais allégué de faute passible de poursuites contre lui, WarnerMedia a néanmoins ouvert une enquête sur les préoccupations qu’il avait soulevées au sujet de la représentation de son personnage. Toujours pas satisfait, M. Fisher a insisté pour que WarnerMedia embauche un enquêteur tiers indépendant. L’enquêteur a tenté à plusieurs reprises de rencontrer M. Fisher pour discuter de ses préoccupations mais, à ce jour, M. Fisher a refusé de parler à l’enquêteur. Warner Bros. reste attaché à la responsabilité et au bien-être de tous les acteurs et membres de l’équipe sur chacune de ses productions. Il reste également déterminé à enquêter sur toute allégation spécifique et crédible d’inconduite, que M. Fisher n’a jusqu’à présent pas fourni.