WhatsApp a indiqué qu’il procéderait à l’examen de des erreurs et le développement d’alternatives pour améliorer la vulnérabilité de ses utilisateurs avec un forum où il a alerté pour six failles de sécurité dans la app qui compromettent les comptes de tous ceux qui l’utilisent.

Les bogues révélés portent le nom CVE (vulnérabilités et expositions courantes) et sont les suivants: CVE-2020-1894, CVE-2020-1891, CVE-2020-1890, CVE-2020-1889, CVE-2020-1886 et CVE-2019-11928. Tous ces éléments sont des erreurs et des espaces de risque actifs dans l’application.

Ces problèmes de planification WhatsApp appartenir à

Débordement d’écriture de pile

Paramètres contrôlés dans l’interface d’appel vidéo

Problèmes avec la validation d’URL dans WhatsApp

Contourner les fonctionnalités de sécurité dans toutes les versions de Bureau WhatsApp

Débordement de la mémoire tampon interne

Problèmes de validation des tickets dans WhatsApp Desktop

Toutes ces erreurs se retrouvent avec des résolutions dans des correctifs du code de l’application qui est constamment mis à jour, cherchant à éradiquer toutes les erreurs possibles le plus rapidement possible, à la fois dans ses versions mobile, Web et de bureau.

Cependant, tous ces bogues actifs peuvent se reproduire avec des changements de code et de programmation récurrents. C’est pourquoi WhatsApp, dans un souci de transparence vis-à-vis de l’utilisateur, cherche également à communiquer le développement et les améliorations de manière ouverte.

Cette application, qui est l’une des plus utilisées au monde, cherche constamment à innover dans ses fonctionnalités et capacités, ce qui comporte finalement des risques d’erreurs, mais toutes sont identifiées pour être résolues comme les six plus récentes annoncées. sur ce site.

Pour l’instant, les plus inquiétants sont ceux qui concernent la version desktop, puisque toutes les conditions de sécurité de la version Mobile ont disparu lorsqu’elle est exécutée sur un PC. Cependant, il semble que le correctif ait résolu le problème de sécurité pour le moment.