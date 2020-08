Vous savez ce qui est mieux qu’une Wii? C’est vrai, un Wii portable. Eh bien, en plus de laisser de côté l’ennuyeux Wiimote, vous avez la possibilité d’utiliser de vrais contrôles, comme ceux d’une Game Boy. Cette expérience intéressante existe déjà grâce à un fan passionné de la console, qui a littéralement mis des parties de la console Nintendo blanche dans un étui de la taille d’un GBC.

Non, c’est vrai: GingerOfMods inséré la carte mère d’une Wii dans ce petit espace. C’est un peu plus large que le GB, mais c’est parce qu’il a les déclencheurs à l’arrière. La console a été baptisée Couleur Wiiboy, et peut jouer aux jeux Game Cube et Wii. Étonnant n’est-ce pas?

Nous recommandons également: la console qui vous permet de jouer aux cartouches Game Boy à la télévision est une réalité

Le boîtier a été imprimé en 3D avec tout et le nom dans la police d’origine de la console portable. Les pièces proviennent des endroits les plus divers: le circuit imprimé a été construit spécifiquement pour l’appareil, il a un Écran IPS de 3,5 pouces avec une résolution de 480p (qui a été prise à partir d’un appareil photo de voiture), deux batteries lithium-ion rechargeables, une mémoire USB à l’intérieur pour stocker des jeux, un ventilateur et bien sûr une prise jack 3,5 mm.

Les joysticks proviennent d’une pièce de rechange pour Nintendo Switch, et selon le fabricant de cette merveille, ils sont certifiés par Nintendo lui-même. Les boutons ont été extraits d’une DS Lite et montés sur la carte d’un contrôleur Game Cube.

Lors des tests réalisés par GingerOfMods, la batterie a atteint une autonomie comprise entre 2 et 3 heures. Pas trop par rapport à celui offert par un Switch dans l’un de ses modèles, mais le simple fait qu’il continue à jouer est une grande réussite.