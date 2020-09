Mexico,- La Ola de Cancún FC possédait le ballon et le résultat du match du Jour 3 de Guard1anes 2020. Les hommes de Christian Giménez étaient offensifs et ont trouvé la récompense pour obtenir leur deuxième victoire à domicile.

Cela peut vous intéresser Septembre est le mois du Diable

Dans les premières minutes, les opportunités ont été présentées dans les deux domaines. Les habitants ont prévenu en premier. Roadrunner a immédiatement répondu avec un coup à l’espace pour Dante Osorio qui avec puissance voulait battre Guillermo Allison, mais le gardien de but est resté ferme et a dévié sur un corner.

Les plus clairs concernaient le numéro 11 des locaux. À la 23e minute, Igor Neves a pris un ballon au milieu de terrain, l’a conduit et près de la zone a filtré le mouvement d’Almeida qui a trop croisé son tir.

Déjà en complément ceux de « Chaco » Gimenéz n’ont pas abandonné la possession du ballon et ont gardé les lignes devant. A la minute 61, Armando Zamorano a profité d’un mauvais contrôle pour voler le ballon, piquant Almeida qui a renvoyé le long mur si bien que 10 défini de manière subtile avant le départ de Javier Romo. 1-0 pour la vague.

90 minutes terminées. L’équipe locale n’a pas abandonné l’attaque et Eder Cruz a pris un tir pour condamner le score.

Avec le résultat, La Ola atteint six unités en obtenant sa deuxième victoire à domicile. L’Orange Force reste en bas du classement avec un point.

Grand jeu entre Tapatío et Atlético Morelia

Dans une rencontre d’émotions et de dynamiques. La capacité offensive de Tapatío et de l’Atlético Morelia a livré un niveau égal à 3 au troisième jour de la LIGA Expansión MX.

Tapatío et Atlético Morelia ont ajouté un point. Juste à la minute 3, Luis Oliva a raté une coupe défensive et est devenu un tir, collaborant avec un but contre son camp pour l’Atlético Morelia. Onze minutes plus tard, Ronaldo Cisneros a coupé dans la zone Purepecha pour marquer l’égaliseur partiel par le minimum.

#Résumé Ne manquez pas la vidéo que nous avons préparée avec toutes les arrivées, les tirs, les arrêts et les buts du match vibrant à Akron, où Tapatío CD et l’Atlético Morelia se sont divisés après un match nul à trois buts. pic.twitter.com/a2pu8yw51s – Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) 2 septembre 2020

Dans une pièce très similaire à celle de Cisneros. Sebastián Martínez a mis l’équipe de Guadalajara en tête à seulement 29 ‘. Déjà dans le complément, d’abord, Diego Martínez égaliserait le score à 58 ‘, tandis qu’Eduardo Pérez exciterait l’Atlético Morelia en inscrivant le troisième but du club à 88’ … Quand tout semblait que Ricardo Valiño prenait quatre unités, le les deux de la finale égalisée, précisément, de Luis Olivas.

Avec ce résultat, Tapatío a atteint deux unités, les mêmes de l’Atlético Morelia.

Au quatrième jour de l’Expansion League, les rojiblancos se rendront à Zacatecas pour affronter Mineros, tandis que les Purépechas accueilleront le Cancún FC au stade Morelos.

De son côté, Correcaminos sera local au Tepatitlán FC.

Photo gracieuseté de Liga de Expansión MX / Imago 7

Suivez nos réseaux sociaux

!function(f,b,e,v,n,t,s)

{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?

n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};

if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;

n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;

t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];

s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,’script’,

‘https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);

fbq(‘init’, ‘499974860867405’);

fbq(‘track’, ‘PageView’);

Cet article Wijnaldum est proche d’être un nouveau joueur de Barcelone. est apparu en premier sur actualité.