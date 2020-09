Will Smith loue le manoir du prince de Bel-Air | Instagram

Si jamais tu voulais dormir dans le Manoir du prince de Bel-Air continuez à lire car maintenant grâce à Will Smith cela peut être possible puisque le célèbre acteur et réalisateur l’a mis en de location.

Will Smith rendra possible le rêve de nombreux fans de la série « Prince of Bel-Air » car il a loué le célèbre manoir, donc la maison où vivait Will Smith dans les années 90 pourrait être le vôtre Pour une nuit.

Cela sera possible car il sera disponible à la location sur la plateforme Airbnb, vous pouvez donc le louer pour les nuits que vous souhaitez.

Et alors que la plupart des scènes intérieures ont été tournées dans un studio qui a recréé le manoir, le bâtiment et ses jardins sont apparus dans presque tous les épisodes, du chevet au rythme de Smith.

Cette série à succès a été diffusée de septembre 1990 à mai 1996 et était basée dans une imposante maison de la région de Brentwood Heights, à Californie, Où la grande famille du rappeur a passé d’innombrables aventures.

Maintenant, cette incroyable propriété rouvrira ses portes à l’occasion du 30e anniversaire du projet qui a catapulté Smith à la célébrité, mais elle ne le fera que pour quelques personnes.

La maison ne sera disponible que pour cinq nuits et les réservations pourront être faites à partir du 29 septembre prochain, selon les organisateurs de la dynamique.

Il est à noter que les dates disponibles pour votre location seront les 2, 5, 8, 11 et 14 octobre.

Et pour faire partie de ceux choisis, vous devez répondre à certaines exigences, en plus de payer 30 $ pour la nuit d’hébergement.

Eh bien, la dynamique n’admettra que les visiteurs de la ville de Los Angeles et qui pourront démontrer qu’ils vivent dans la même maison, puisqu’elle cherche à minimiser les risques liés au COVID-19.

Prêt pour les vacances les plus cool à la maison? Si cet endroit vous est familier, c’est parce qu’il est toujours aussi spectaculaire que lorsque vous franchissez sa porte », a écrit Smith dans la description d’Airbnb.

La réservation est pour deux personnes et ils dormiront dans la chambre qui était celle de Will Smith dans la série.Vous y trouverez également des chaussures de tennis Jordan et un panier de basket.

Ils auront également accès à un salon, une salle à manger et une piscine, mais pas à la cuisine et aux autres pièces.

Je suis de retour. Et cette fois, je vous donne les clés pour que vous puissiez avoir mon aile du manoir rien que pour vous, mais toucher ma collection de baskets est interdit, d’accord? »A plaisanté Smith.

Le manoir comporte également plusieurs éléments faisant allusion à la série, de sorte que les invités peuvent sentir qu’ils ont voyagé dans le temps et qu’ils ont été transférés dans les années 90.

Il est à noter qu’une partie des bénéfices de ces journées sera reversée au « Boys & Girls Club » de Philadelphie.

« Le Prince de Bel-Air » mettait en vedette Will Smith, un garçon de Philadelphie que sa mère envoie vivre avec de riches parents de Bel-Air, à Los Angeles. 148 épisodes ont été produits en six saisons.

L’adresse du manoir de la famille Banks a été révélée dans la quatrième saison de « For Sale By Owner » sous le nom de « 805 Saint Cloud Road » et la plupart des scènes de la série se déroulent dans le manoir. À l’origine, la plupart des scènes de famille se déroulaient dans le salon et moins important dans la cuisine.

D’autre part, la promotion coïncide avec la nouvelle que « Le Prince de Bel-Air » reviendra 30 ans après sa première avec une nouvelle version qui imaginera l’intrigue mettant en vedette Will Smith sous la forme d’un drame, au lieu de la comédie originale. .

