La Bataille du Département des Mystères Brilliant Event Partie 1 se termine dans Harry Potter: Wizards Unite. Revenons sur cet événement d’une semaine qui s’est concentré sur la bataille décisive qui a vu Harry Potter mener ses amis dans leur premier affrontement fatidique avec les mangemorts dans Harry Potter et l’Ordre du Phénix.

Art officiel de Wizards Unite pour Battle of the Department of Mysteries Brilliant Event Partie 1. Crédit: Niantic

La Bataille du Département des Mystères Brilliant Event Part 1 a fonctionné de deux manières: d’abord et avant tout, comme un événement de narration. Harry Potter: Wizards Unite réussit ou échoue en fonction de l’attention des joueurs au dialogue de quête, contrairement au plus grand succès de Niantic, Pokémon GO, un jeu narratif. Il est facile d’intervenir à tout moment, mais les actions du jeu n’ont vraiment de sens qu’une fois que le jeu est compris comme une suite des livres de Harry Potter. Au-delà de l’histoire, cet événement brillant était essentiellement un jeu de collection. L’idée est de compléter la page Événement dans le Registre en collectant la quantité requise de Brilliant Foundables pour compléter leurs images. Par exemple, cinq Brilliant Ron Weasley doivent être trouvés, ou sa place dans le Registre sera incomplète.

Il y avait cinq places à remplir dans le registre des événements brillants cette fois, et Harry Potter: Wizards Unite crée de la variété dans la manière dont ils ont été trouvés. Le voile et le réservoir des cerveaux étaient dans la nature comme les parties les plus faciles à compléter, avec le Bell Jar of Time facilement disponible via les défis sorciers. Ron Weasley n’était que dans Brilliant Portkeys et en bonus à la fin des tâches, le déverrouiller nécessitait donc une marche ou un gameplay dédié. De même, Luna Lovegood a été la principale récompense pour avoir terminé les tâches, qui étaient difficiles mais possibles même pour les nouveaux joueurs.

Personnellement, Battle of the Department of Mysteries Brilliant Event Part 1 a été le premier Brilliant Event auquel j’ai joué du début à la fin dans Harry Potter: Wizards Unite. Ce fut une semaine amusante et enrichissante de gameplay qui convaincra ceux qui ont abandonné ce jeu complexe très tôt de revenir et de tenter une autre chance.

