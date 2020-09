Nous avons des nouvelles pour vous. Peut-être que c’est bon ou mauvais selon la façon dont les fans sont de l’univers DC, Wonder Woman ou combien ils manquent d’aller au cinéma pour voir l’un des films les plus attendus de l’année. Eh bien, nous les laissons ici: Wonder Woman 1984 change à nouveau sa date de sortie, et il le fait pour clôturer ce 2020.

Selon IndieWire, le changement de date a été confirmé qui avait été répandue ces derniers jours. Il s’avère que la deuxième tranche de ce personnage avec Gal Gadot, Il sortira le 25 décembre 2020.

Le quatrième est le charme avec «Wonder Woman 1984»

Wonder Woman 1984 devait sortir le 5 juin 2020, mais considérant que la contingence sanitaire était compliquée, ils ont décidé de déplacer la date à 14 août. Tout allait très bien jusqu’à ce que, étonnamment, ils aient changé la première pour le 2 octobre. Cela me paraissait le bien: « Rendez-vous le 2 octobre 2020. # WW84 », ont-ils écrit sur tous leurs réseaux sociaux.

Mais comme nous étions à moins d’un mois de cette première, la bombe nous a frappés: Il change à nouveau de date de première et pour ne pas se tromper, il est passé au 25 décembre. De grandes premières internationales telles que West Side Story de Steven Spielberg ou Free Guy de Shawn Levy sont prévues ce mois-ci. Maintenant, le casting de Wonder Woman se joint pour essayer de clôturer l’année de la meilleure façon possible.

Et «Dune»?

Une autre des plus grandes sorties de Warner Bros., et 2020 en général, est Dune, la nouvelle adaptation cinématographique du roman de Frank Herbert (1965) tombé aux mains de Denis Villeneuve. Il y a quelques jours, il a sorti sa première bande-annonce officielle, et cela a l’air spectaculaire.

Dune, jusqu’ici, est prévue pour la première le 18 décembre 2020. Le plus probable, du moins là où tout le monde pointe, est qu’il changera sa date de sortie, et plus encore maintenant que Wonder Woman 1984 a déménagé à cette date. Deux immenses premières pour les mêmes dates? Mais c’est dans un on verra.

Dune et Wonder Woman 1984 ont un budget de 150 millions de dollars. Warner ne peut pas se permettre le «luxe» de diffuser ces bandes comme Disney l’a fait avec Mulan et ses 200 millions de dollars. D’ici l’insistance pour la sortie de TENET de Christopher Nolan, le film qui inviterait les téléspectateurs à revenir au cinéma.

Cela a été compliqué. TENET a un bon box-office, mais peut-être pas comme prévu. Donc, le changement de date de Wonder Woman 1984 est un peu lié à la location TENET est plus de semaines que la plus grande première internationale, et attendez que le public soit plus convaincu d’aller au cinéma. C’est pourquoi la dernière date de décembre pour les premières a été choisie …

Dune n’est pas un remake du film de David Lynch (tout le monde le déteste mais on l’aime un peu), mais une réinterprétation de Villeneuve du plus important roman de science-fiction du siècle dernier. Villeneuve a assemblé un casting impressionnant dirigé par Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Zendaya, Javier Bardem, Jason Momoa, Stellan Skarsgård, Sharon Duncan-Brewster, entre autres.

