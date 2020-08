La dernière heure de Raw approche enfin. Ça a été une longue nuit. Mais c’est presque fini maintenant.

Oh non! Retribution a même piraté le logo Raw dans cet article !!!

Rapport brut de la WWE du 24 août 2020, partie 3

Quand nous nous sommes arrêtés dans la deuxième partie, Raw Underground était sur le point de commencer, et nous venons d’apprendre qu’un match entre Keith Lee et Randy Orton aura lieu après tout. Il y a aussi une revanche de bûcheron pour le Raw Women’s Championship ce soir, donc la troisième heure de Raw semble bonne.

Quand Raw revient de certaines publicités, Bobby Lashley étouffe un jobber dans le nouveau Raw Underground. Ils ont apporté la plupart des affaires de l’entrepôt, mais c’est maintenant une nouvelle pièce, car c’est dans le Centre Amway. Ça a l’air mieux maintenant. Dolph Ziggler monte sur le ring.

Bobby Lashley contre Dolph Ziggler – Raw Underground

Encore trop de coupures de caméras.Dolph se bat décemment, mais nous savons tous qu’il n’y a aucune chance qu’il gagne ici.Lashley pousse Dolph, qui s’envole du ring et la tête la première dans un mur.Tous les combattants qui traînent sont choqués. par ceci, et c’est la fin du match, je suppose.

Hurt Business jette un autre jobber sur le ring et Lashley le bat très vite. Shane demande si quelqu’un d’autre veut un morceau de Bobby, et Raw va aux publicités.

Randy Orton arrive sur le ring. Nous voyons une autre rediffusion d’Orton attaquer Drew McIntyre plus tôt ce soir. Keith Lee sort sa nouvelle chanson générique d’entrée en métal. Je suis toujours très contrarié à ce sujet. Cela commence par l’intro de son ancienne chanson, puis passe à cet air de métal générique, et je suis tellement fou. Cela ressemble à une douzaine d’autres thèmes d’entrée de la WWE.

Randy Orton contre Keith Lee

Orton lance une prise de tête dévastatrice à Lee pour commencer le match, Lee le fouette dans les cordes, fait des descentes et des sauts de route, et tacle Orton à l’épaule. Orton le vend comme s’il s’était fait écraser par un camion. Orton lui donne un coup de pied dans le ventre, Orton bat sur Lee, mais Lee attrape son poing et lui écrase la main.Lee frappe un ventre debout au-dessus de la tête, ce qui fait rouler Orton hors du ring.Lee prend Orton, mais Orton Le pousse dans le poteau du ring. De retour dans le ring, Orton piétine Lee et met ensuite sur… un autre headlock.Orton change les choses en dormeur. Lee se lève avec Orton dans le dos, Lee frappe Orton avec une grosse éclaboussure et un crossbody volant, puis le tacle à l’épaule hors du ring à nouveau, il le rejette dans le ring, ce qui prépare Lee pour le drapage DDT quand il essaie. pour revenir, Orton est prêt pour le RKO. Il gifle le tapis et Drew McIntyre arrache Orton du ring, provoquant le DQ.

McIntyre donne un coup de pied au cul d’Orton au bord du ring. Orton s’enfuit. McIntyre pose sur le ring. Lee a juste disparu. C’était décevant. Et je suis toujours fou de la musique.

Hé, tu savais Règne romain est revenu à SummerSlam? Au cas où tu ne l’aurais pas fait, Tom Phillips nous a fait savoir cent fois ce soir, et après quelques publicités, nous en entendrons parler un peu plus.

Nous voyons quelques statistiques sur le Thunderdome. Puis Tom Phillips nous joue une vidéo sur la fin de SummerSlam. Tout se résume à Roman Reigns a obtenu de nouveaux placages. Lisez une interview EX-X-XCLUSIVE ici.

Charly Caruso parle à Drew McIntyre dans les coulisses. Drew est heureux pour son ami Keith Lee mais n’a pas besoin de lui dans les batailles de Drew. Drew ne se sent pas bien après avoir reçu un coup de pied dans la tête plus tôt. Orton a essayé de mettre fin à sa carrière. Si Randy regarde ça en ce moment… Il ne l’est pas, parce qu’il est derrière Drew. Il l’attaque et le punit à nouveau. Randy Orton, espèce de scélérat! Raw va aux publicités.

Le bon côté de tout ça? Maintenant, Tom Phillips ne nous montre que les replays du troisième coup de pied de dégagement ce soir, au lieu de montrer les deux depuis le début de la série encore et encore. Charly est à l’extérieur de la salle des entraîneurs, attendant des nouvelles de McIntyre. Les médecins craignent que Drew puisse avoir une fracture du crâne, ce qui pourrait signifier un saignement dans le cerveau, ce qui pourrait mettre fin à la carrière de McIntyre, mais le seul mot que Charly évite soigneusement est «commotion cérébrale». Les annonceurs font également de leur mieux pour vendre la gravité d’une commotion cérébrale sans dire le mot.

Sasha Banks et Bayley sortir. Qu’est-il arrivé à Raw Underground? L’ont-ils oublié? D’ailleurs, pourquoi n’avons-nous pas entendu parler de Retribution ce soir? L’anneau est entouré de bûcherons. Asuka sort.

Sasha Banks vs Asuka – Match de championnat féminin de Raw

Banks essaie de faire un rollup rapide, et quand il échoue, crie à l’arbitre, puis est jeté dehors par Asuka.Sasha pousse Ruby Riott. Elle rentre et se fait jeter à nouveau. Bayley la protège. Les bûcherons du talon viennent pour un regard baissé avec le visage des bûcherons, et Raw va aux publicités. Après la pause, Sasha et Bayley font équipe sur Asuka. Tom Phillips explique que ce n’est pas grave car Bayley est un bûcheron et peut donc entrer en contact avec les concurrents. Sur le ring, Asuka fait un retour. Elle met Banks dans une cheville. Banks se déploie, envoyant Asuka à l’extérieur. Les banques vont chercher une météore sur le tablier d’Asuka mais éliminent le Riott Squad à la place. Asuka frappe un genou en courant sur Sasha depuis le tablier puis tourne son attention sur Bayley. Bayley se cache derrière tous les bûcherons du talon alors qu’Asuka les traverse, mais cela permet à Sasha de l’attaquer par derrière. Banks la jette sur le ring et frappe une grenouille, mais Asuka se met à la porte. Bayley essaie de s’impliquer avec une chaise, mais Shayna Baszler l’arrête. Une Sasha distraite se fait prendre dans la serrure d’Asuka et tape.

Pauvre Sasha. Bayley la console pendant qu’elle pleure. Shayna Baszler a l’air contente d’elle-même.

Dans les coulisses, Drew McIntyre est chargé dans une ambulance. Il s’éloigne, mais revient ensuite, et McIntyre est devenu le démon! En fait, il part juste, et Charly Caruso dit que Drew est emmené dans un établissement médical local. Puis elle demande à Keith Lee ses pensées. Lee dit qu’une partie de lui est amenée à interférer avec Drew dans ses débuts à Raw, mais Lee a vu son ami être chargé dans une ambulance, et c’est ce qui compte. Lee sait que Drew est dur et qu’il ira bien. Mais Lee ne peut pas en dire autant de Randy Orton.

Rey Mysterio et Dominik Mysterio sont vus marchant dans les coulisses. Raw va aux publicités.

Tom Phillips évite une discussion avec Dolph Ziggle, Keith Lee et Shayna Baszler. Ensuite, nous obtenons plus de Raw Underground.

Bobby Lashley contre Cedric Alexander – Raw Underground

Lashley donne un coup de pied dans le cul d’Alexandre et l’étouffe avec ses jambes.

Erik et Ivar attaque et bagarre avec Hurt Business.

Viking Raiders contre Hurt Business – Raw Underground

Hurt Business gagne en moins de dix coupes de caméra.

Shane dit que c’est tout pour Raw Underground cette semaine. Je pense qu’ils n’ont plus rien à faire avec ça. J’ai quelques idées pour eux. Revenez plus tard cette semaine.

Les Mysterios viennent sur le ring. Je tiens à souligner que nous n’avons pas vu Retribution ce soir. S’ils ne se présentent pas, alors je dois supposer que Roman Reigns va devenir leur chef, et ils ne seront plus que sur Smackdown à partir de maintenant. Seth Rollins et Murphy sortir.

Rey et Dominik Mysterio contre Seth Rollins et Murphy

Les Mysterios attaquent avant que Rollins et Murphy n’atteignent le ring. Ils se bagarrent au bord du ring, et Rollins et Murphy se retrouvent avec le dessus.Rollins envoie Murphy dans le ring pour combattre Dominik, et la cloche sonne enfin.Dominik frappe son bras traîne, et dropkick et Murphy roule hors du ring. Il frappe un dropkick glissant sur Rollins à l’extérieur, puis arrière-plans Murphy à l’extérieur quand il attaque.Rey Mysterio jette Rollins dans la barricade puis le jette dans le ring. Les Mysterios le font doubler et opter pour un 619, mais Murphy retire Rollins. Dominik fait un plongeon hors de la corde supérieure sur eux, et Raw passe aux publicités.Une publicité NXT promet le retour de Tommaso Champa.Rollins bat Rey Mysterio après la pause.Sais-tu ce qui serait cool? Si Retribution détourne l’ambulance, Drew McIntyre monte à bord. Finalement, Rey obtient une étiquette chaude à son enfant, qui donne un coup de pied au cul de Murphy. Il frappe un crossbody tremplin qui obtient presque la broche.Dominik frappe des mouvements fantaisistes (si vous l’ignorez, il a presque glissé plusieurs fois), mais Rollins brise une épingle. Ralentissez, Dominik.Rollins se connecte et essaie de boucler la bombe Dominik, mais Dominik s’échappe et marque Rey. Rey choisit le 619, mais Murphy obtient une étiquette aveugle, et Rollins roule, Rey installe Murphy, marque Rey, et ils ont frappé un double 619. Et voici Retribution.

Rollins et Murphy s’enfuient tandis que Retribution bat Rey et Dominik. Je ne sais pas si c’est juste que Rey est si petit, mais ils semblent avoir quelques gars plus gros. S’agit-il du casting permanent? Deux grands membres de Retribution lancent Rey dans le poteau du ring. Je me demande s’ils sont les auteurs de la douleur. Rollins est-il derrière Retribution? Rollins et Murphy regardent avec ravissement cette brutale raclée. Retribution (il y en a six) se tient debout sur le tablier du ring alors que Raw disparaît.

Ce Raw ressemblait à un pas en arrière. Il consistait principalement à ressasser le PPV que nous venons de voir hier soir. La plupart des matchs étaient inutiles. Raw Underground était particulièrement peu inspiré. Et je suis déjà sur le point que quelque chose se passe avec cet angle de rétribution. Mais il y a une bonne chose à propos de ce soir: c’est enfin fini.

