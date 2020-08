Les Earpers du monde entier se préparent non seulement pour la finale de mi-saison de Wynonna Earp de SYFY ce dimanche, mais aussi pour la « longue sieste d’hiver » qu’ils traverseront avant le retour de la série pour les 6 derniers épisodes de la quatrième saison (prévue pour un certain temps en 2021) . Heureusement, les gens du réseau donnent déjà aux téléspectateurs un aperçu de ce que l’avenir leur réserve. Non, pas à travers une boule de cristal ou des sorts de divination tordus – nous parlons d’un tout nouveau teaser composé de séquences inédites de la moitié arrière de cette saison (l’équipe filmant actuellement les deux derniers épisodes des 12 -épisode quatrième saison à Calgary, Canada).

WYNONNA EARP – « Holy War Part II » Episode 406 – Sur la photo: Tim Rozon comme Doc Holliday – (Photo par: Michelle Faye / Wynonna Earp Productions, Inc./SYFY)

Mais n’allons pas trop loin devant nous-mêmes, pas lorsque nous avons deux images d’aperçu (ci-dessus et ci-dessous) ainsi qu’un teaser promotionnel pour aider à créer l’ambiance pour la finale de mi-saison de ce week-end:

Wynonna Earp saison 4, épisode 6 « Holy War: Part 2 »: Suite à la torsion choquante, « Haught » du dernier épisode, le gang se précipitera pour sauver l’un des leurs mais sera entravé par des forces invisibles. Doc forme une alliance des plus inattendues, et Wynonna fait son choix.

WYNONNA EARP – « Holy War Part II » Episode 406 – Sur la photo: Melanie Scrofano dans le rôle de Wynonna Earp – (Photo par: Michelle Faye / Wynonna Earp Productions, Inc./SYFY)

Mélanie Scrofano, Dominique Provost-Chalkley, Shamier Anderson, Tim Rozon, Katherine Barrell, et Varun Saranga star de la série SYFY. Créé par showrunner et producteur exécutif Emily Andras, la série est produite à Calgary par SEVEN24 Films et distribuée par IDW Entertainment. Jordy Randall, Tom Cox, Ted Adams, David Ozer, Rick Jacobs, et Todd Berger servent également de producteurs exécutifs.

Dans la saison 4, le tristement célèbre Earp Curse est brisé et la chasseuse de démons spirituelle et sauvage Wynonna Earp adorerait célébrer avec du whisky froid et des beignets chauds. Dommage qu’elle doive sauver tous ceux qu’elle aime, sauver la ville de Purgatoire et affronter son ennemi le plus diabolique et qui déteste Earp à ce jour – le tout sans son arme de confiance, Peacemaker. Et ce n’est que lundi…

