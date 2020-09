Xbox enfin écouté ses utilisateurs et va commencer à vendre un jeu de batteries rechargeables spécialement conçu pour les commandes du Xbox série x. Le package sera disponible pour les consoles de nouvelle génération de Microsoft et Il commencera à se vendre à partir du 10 novembre.

Dans un message sur Xbox Wire, Microsoft a annoncé un nouveau kit appelé Batteries rechargeables Xbox + câble USB-C, qui comme il doit être évident comprendra, en plus des batteries susmentionnées, un câble USB de type C pour les recharger. Le paquet sera au prix de 24,99 $, environ 533 pesos mexicains, bien que pour l’instant le coût qu’il aura sur notre territoire n’a pas été révélé. Il est également possible qu’il commence à être commercialisé un peu plus tard au Mexique.

Selon Xbox, les batteries prendront environ quatre heures ou moins pour se recharger complètement et peuvent être connectées pendant que vous jouez. Cependant, des détails tels que la capacité de charge des batteries et combien de temps elles donneront la commande de la nouvelle console Microsoft restent à révéler.

De plus, Microsoft a annoncé que le prix des commandes Xbox Series X sera le même prix que leurs prédécesseurs, il restera à 60 $, tandis qu’au Mexique, ils pourraient continuer à être offerts pour 1 299 pesos. En ajoutant à ce prix de base celui des piles rechargeables, il est probable que le kit complet sortira en moins de 2000 pesos, à moins bien sûr que vous ne préfériez continuer à utiliser l’AA de la télécommande que rien d’autre ne peut plus être.

Contrairement à PlayStation, les contrôleurs Xbox avaient été caractérisés par le fait de ne pas inclure les piles rechargeables installées en usine. Bien sûr, cela a eu un impact sur le prix du contrôleur, qui est historiquement resté en dessous du coût du PS. D’autre part, le contrôleur PS5 aura de nouvelles fonctionnalités qui maintiendront également son coût considérablement au-dessus de celui de la Xbox.