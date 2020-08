À la fin de la série préférée des fans, The Legend of Korra, qui était elle-même une retombée d’Avatar: The Last Airbender, tout ce à quoi tout le monde pouvait penser était de savoir comment l’histoire pouvait continuer. La série était à l’origine composée de quatre saisons, séparées en livres: Air, Spirits, Change et Balance, les derniers épisodes étant diffusés le 19 décembre 2014. Mais malgré sa fin relativement satisfaisante, les fans en voulaient toujours plus. La légende de Korra va-t-elle finir par avoir une cinquième saison, ou est-elle terminée pour de bon?

Les fans à la recherche de la série pour continuer ont demandé des épisodes supplémentaires, en particulier pour pouvoir voir la relation entre le protagoniste Korra et l’intérêt amoureux Asami se poursuivre. En effet, quatre saisons ne semblent pas suffisantes pour explorer l’intégralité de la série ainsi que les intrigues complexes racontées à l’intérieur, mais il semble qu’une sorte de décision finale ait été prise au sujet de la série. Voici tout ce que nous savons sur une saison 5 de The Legend of Korra et si cela pourrait arriver dans le futur ou non.

Existe-t-il une saison 5 de «The Legend of Korra»?

Malheureusement, il ne semble pas qu’une cinquième saison de The Legend of Korra soit bientôt dans les cartes. En 2015, lors du Comic-Con de San Diego, les participants au panel Dark Horse ont reçu des nouvelles intrigantes des créateurs de The Legend of Korra Bryan Konietzko et Michael DiMartino. Le couple a annoncé que la série se poursuivrait sous la forme d’un roman graphique. Malheureusement, ils n’ont pas indiqué qu’une cinquième saison serait à venir. Les fans semblaient satisfaits de la nouvelle, même si ce n’était pas une nouvelle saison.

Bryan a annoncé plus tard sur Tumblr qu’il avait “travaillé sur l’histoire avec Mike” et que les bandes dessinées couvriraient trois volumes de bandes dessinées Korra. Actuellement, il existe deux des volumes annoncés disponibles dans la nature: Turf Wars et Ruins of the Empire, avec un troisième en cours de route. Les deux volumes explorent davantage la relation de Korra avec Asami pour les fans de “Korrasami”, car c’était l’un des scénarios les plus influents de la série, d’autant plus que les fans adoraient voir la paire ensemble.

Source: Amazon

Cela dit, si vous êtes intéressé à voir le reste de l’histoire entre Korra et Asami se développer comme vous l’auriez pu via la série, vous pouvez toujours prendre les deux prochains volumes de bandes dessinées dès maintenant et commencer à lire . Le troisième est toujours à l’horizon, car le deuxième volume vient de sortir en février 2020. Il faudra probablement un certain temps avant que le prochain volume fasse enfin ses débuts.

Cela efface-t-il complètement la possibilité d’une cinquième saison un jour? Personne n’a carrément dit que cela ne pourrait jamais arriver, pas dans un million d’années, mais pour le moment, votre prochain meilleur pari est sans aucun doute de saisir les bandes dessinées et de voir comment les choses continuent à votre guise. Peut-être qu’un jour nous aurons une suite animée pour les fans de Korrasami partout, mais pour l’instant au moins il y a un semblant de continuation, non?

