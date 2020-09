Yanet García est représenté par le meilleur choix de garde-robe pour continuer à être une tendance sur les réseaux sociaux, apparemment pour toujours!

22 septembre 2020 18:01 hs

Depuis que Yanet Garcia a retrouvé l’amour chez l’homme d’affaires et entraîneur nutritionnel nord-américain Lewis Howes, l’ancien présentateur météo et connu sous le nom de «la fille de la météo», apprécie les miels d’une romance à la surface et est récemment revenu à Los Angeles de son pays natal, le Mexique.

La jeune femme de 26 ans de Monterrey est rentrée chez elle après avoir visité la ville de Nuevo León, à Monterrey, et avoir pris par la main son petit ami et futur mari? à travers les rues où il a grandi, dont la célèbre église de Santiago Apóstol, a-t-il saisi l’occasion de s’engager?

Dans Nuevo León, il a laissé une belle carte postale laissant des soupirs dans les vents de la ville de Santiago, grâce à Instagram, nous avons pu dévoiler la photo qui clarifiait qu’il était temps de se faire dorloter! Et il a partagé un selfie qui pourrait être interdit dans les filtres légaux du réseau social.

L’image viralisée de Yanet Garcia, souriant légèrement et démoniaque après avoir pris un selfie dans le miroir de sa chambre, il a obtenu un taux d’approbation élevé dans la rétine de ceux qui ont vu la silhouette sinueuse dans un bikini noir translucide. Démon ou ange?

L’instantané reflétant la transparence de son ensemble donne lieu à de multiples affirmations qui indiquent que « Yanet elle ne porte pas de sous-vêtements »Pourtant, on ne sait rien! Pour le moment Garcia, elle ne conduit plus sur le programme «Hoy» mais éclaire ses collègues avec des routines d’exercice assidues et en tant qu’influenceuse, elle partage des conseils beauté.