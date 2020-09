Sorti en décembre dernier, le jeu de stratégie au tour par tour de Snapshot Games Phoenix Point recevra une version raffinée plus tard cette année avec Phoenix Point: Year One Edition. Cette version définitive du jeu contiendra tous les DLC (dont le dernier est sorti il ​​y a trois semaines), ainsi que «un grand nombre de mises à jour, de mises à niveau, de correctifs et de nouveau contenu».

Le 10 décembre, l’édition Year One comprendra également la bande originale du jeu, un livre d’art numérique, «The Compendium», le manuel du jeu et des fonds d’écran. On ne sait pas si cette version du jeu sera disponible sur PS4 ou Xbox One.

Vous pouvez créer une liste de souhaits pour l’édition Year One sur Steam.

L’histoire de Phoenix Point concerne la découverte du Pandoravirus en 2022. En 2047, le virus s’était propagé dans le monde entier, laissant l’humanité presque anéantie, avec des créatures extraterrestres mutées qui tenaient leur cour dans le monde entier. Le projet Phoenix est une organisation mondiale, conçue pour être activée lorsque l’humanité est en crise. Désormais, les meilleurs scientifiques, ingénieurs et soldats du monde comptent sur vous pour ramener l’humanité au bord du gouffre.