Fin juillet, la Mostra de Venise a dévoilé sa sélection officielle et les dizaines de films qui entreraient en compétition. Parmi toutes les productions, deux noms ont émergé qui représenteraient le Mexique: Nouvelle commande de Michel Franco et Tragic Jungle de Yulene Olaizola.

Franco est une carte forte du cinéma mexicain. Et cette année, il revient avec une production nationale mettant en vedette Diego Boneta et Mónica del Carmen pour parler des différentes réalités du pays. La meilleure nouvelle est que Nuevo Orden est en lice pour le Lion d’or, et c’est le seul film parlé en espagnol de la liste.

Cependant, ce qui nous amène ici est la présence d’une Mexicaine au Festival du Film de Venise cette année dans la section Orizzonti, la deuxième catégorie la plus importante du festival qui récompense les nouveaux récits.

Yulene Olaizola avec «Tragic jungle»

Ce mercredi 9 septembre Yulene Olizola, comédienne, Indira Andrewin, productrice et co-scénariste Rubén Imaz et producteur Pablo Zimbrón, ils sont apparus pour le photocall avant la projection de Tragic Forest. Cela suppose que première internationale de cette bande de fiction.

La jungle tragique est situé dans les années 20 du XXe siècle, et nous présente un groupe de travailleurs de la gomme qui pénètrent dans la jungle maya. Au milieu d’une nature écrasante, les hommes ils rencontrent Agnès, une femme du Belize qui les confond, les confronte, les viole et les fait paraître finies face à leur environnement.

La présence d’Indira est importante pour la présentation de Tragic Forest. Il s’agit d’une nouvelle actrice du Belize participant à son premier film. Dans une interview avec Yulene Olaizola pour #SopitasXAireLibre, elle nous a parlé des défis auxquels ils ont été confrontés; l’actrice ne parle que l’anglais; et la jungle est dangereuse… Tragic jungle a un mélange intéressant dans sa distribution avec des acteurs professionnels et des non-acteurs, dans ce dernier cas de Mariano Tun Xool qui fait également ses débuts dans ce film.

« Tragic jungle explore et fait une analyse fictive de la réponse de la nature. La jungle absorbe, elle est énorme: dans son immensité elle mange l’être humain, qui est fini. L’idée de Yulene sur ce film est d’essayer de comprendre ce qui se passe dans un environnement hostile mais naturel. Que se passe-t-il entre des humains qui entrent dans le néant inconnu. Votre vie privée « .

Ce n’est pas seulement Venise

Le 12 septembre, la 77e édition du Festival international du film de Venise se termine. On saura donc qui sont les gagnants à la fois de la compétition principale pour le Lion d’or, jusqu’à la catégorie Horizons à laquelle Yulene participe avec Tragic Jungle.

Cependant, le réalisateur mexicain effectuera deux autres tournées de festivals. Vous aurez d’abord la participation dans la section principale du New York Film Festival, qui commence le 17 septembre et se termine le 11 octobre.

Et puis il aura une présence dans le Festival du Film de Saint-Sébastien, qui est célébrée en Espagne et se déroulera du 18 au 26 septembre. Ici, vous aurez votre projection à l’intérieur du section Horizons Latinos où vous pouvez trouver les propositions de films les plus récentes des réalisateurs latino-américains.

