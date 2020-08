Yungblud est l’un des outsiders les plus convaincants de l’industrie de la musique, il n’est donc pas étonnant qu’il se sente un esprit apparenté dans l’un des plus grands marginaux de bande dessinée de tous les temps.

Dans une interview avec Z2 Comics sur The Twisted Tales of the Ritalin Club 2: Weird Times à Quarry Bank University, le deuxième opus de la série de romans graphiques du musicien Twisted Tales (sortie en novembre), le “Weird!” Le chanteur a expliqué comment le film primé aux Oscars de Todd Phillips en 2019, Joker, l’avait inspiré.

“Je me souviens d’avoir été en tournée à Chicago et nous avons vu Joker. Joker vient de sortir sur un film 35 mm. Cela a en quelque sorte réveillé un personnage qui m’avait obsédé toute ma vie”, a déclaré Yungblud à propos du célèbre et célèbre supervillain de DC Comics, interprété par Joaquin Phoenix dans le film.

“Ce qui était si étonnant à propos de ce film, c’est qu’il le représentait correctement. Il le représentait comme cet étranger”, a poursuivi l’artiste. “Tout le monde s’est toujours rangé du côté des Waynes. Ce que j’ai compris des bandes dessinées était: ‘Pourquoi vous rangez-vous du côté des Waynes alors qu’ils ne se soucient que des riches, de la classe supérieure et qu’ils oublient les autres?'”

Yungblud a ajouté que “toute l’éthique” de Joker – “Je suis différent et pourquoi ne puis-je pas être accepté?” – est quelque chose avec lequel il s’est connecté et a à son tour inspiré la façon dont il a abordé sa propre bande dessinée.

“Cela a réveillé ce personnage que j’avais [been] obsédé par et [I] était assez contrarié que les films antérieurs n’aient toujours pas expliqué pourquoi il était devenu vraiment méchant », a déclaré l’artiste.

Selon Z2, Weird Times at Quarry Bank University fait la chronique de Yungblud et de ses “amis super puissants … en tant qu’étudiants à l’Université Quarry Bank. Au début, il semble que la vie universitaire ne soit que drogue, sexe et drame relationnel. Mais quand un nouveau ennemi avec un visage familier arrive de la dimension Manga, le Ritalin Club se retrouve pris dans un voyage qui pourrait leur coûter la vie. “

Le roman graphique Twisted Tales of the Ritalin Club de Yungblud est sorti en 2019.