Les choses se sont réchauffées pour chaque film de l’univers DC ces derniers jours, avec de nombreuses annonces, bandes-annonces, affiches et révélations spéciales lors de l’événement. DC FanDome. Wonder Woman a déjà fait son truc, The Flash, The Suicide Squad, Justice League par Zack Snyder et jusqu’à Adam noir Dwayne Johnson a déjà présenté des choses incroyables. Mais pour que la fête continue, c’était maintenant au tour de Shazam! 2 par David F. Sandberg.

Ce sera la deuxième sortie de Sandberg dans l’univers étendu DC. Il a d’abord attiré l’attention du monde du cinéma pour ses courts métrages d’horreur sans budget, puis a réalisé deux films d’horreur avant de décrocher le poste de réalisateur sur Shazam!.

Compte tenu de ses antécédents, Sandberg n’était certainement pas un choix évident pour un film de super-héros léger, mais il l’a réussi. Shazam! a été bien accueilli par les critiques et les fans, c’était donc une décision évidente pour lui de revenir pour la suite.

Cependant, et à ce jour, une grande partie les détails du prochain film avec Zachary Levi comme Shazam, Jack Dylan Grazer comme Freddy Freeman et Asher Angel comme Billy Batson, ils n’avaient pas été révélés.

Qu’est-ce qui a été appris sur le panneau?

Pour commencer, Zachary Levi est venu répondre à quelques questions et à son enthousiasme pour le prochain film. Il a insisté sur le fait que jusqu’à présent, il ne peut pas révéler beaucoup de choses. Et ça passait d’une question à l’autre sans pouvoir rien dire. Au moins, il l’a fait d’une manière amusante.

Pour le rendre émotionnel, le panel a été rejoint par Asher Angel, Faithe Herman, Sinbad, Adam Brody, Jack Dylan Grazer, Megan Good et comme il se doit, le réalisateur David F. Sandberg. Après avoir été incapables de révéler absolument quoi que ce soit, ils ont décidé que c’était le meilleur moment pour dévoiler le nom officiel du film: Shazam! La fureur des dieux.

Comme prévu, Shazam! La fureur des dieux allait présenter divers méchants, et dans un moment très surprenant, l’acteur Sinbad a cassé le panneau, Confirmé qu’il aura un rôle dans le nouvel épisode de DC Comics!

De quoi s’agit-il et quand est-ce que «Shazam! Fury of the Gods »?

Shazam! Fury of the Gods pour révéler ce qui est arrivé à Billy Batson, Freddy Freeman et leur famille de frères surpuissants depuis que nous les avons vus pour la dernière fois dans le film 2019, ainsi que ce que le tristement célèbre docteur Sivana est en train de faire.

Le nouvel opus, Shazam! Fury of the Gods, positionné vers la fin du calendrier de sortie. Il devait initialement sortir le 1er avril 2022, mais Warner Bros.et DC Comics a décidé de reporter la suite au 4 novembre 2022, en raison des retards de production causés par la pandémie de coronavirus.

