Zack Snyder pensait que Warner Bros. plaisantait sur le fait que Justice League avait une durée de deux heures.

Lors d’une récente interview sur le podcast Reel in Motion, qui a eu lieu après l’événement DC FanDome, Zack Snyder a parlé de Justice League et de sa réaction à Warner Bros.qui voulait que le film dure deux heures. Les rapports au moment de la sortie de Justice League indiquaient que le PDG de Warner Bros., Kevin Tsujihara, souhaitait que le film dure jusqu’à deux heures, le produit final enregistrant une heure et 59 minutes.

Zack Snyder a confirmé que la durée de deux heures de Justice League avait été mandatée par Warner Brothers, le cinéaste affirmant qu’il pensait à l’origine que le studio plaisantait à ce sujet. La version originale de Justice League de Snyder durerait au moins 215 minutes, et HBO Max la sortira en parties de quatre heures et en tant que long métrage surdimensionné.

«J’ai toujours pensé que c’était un potentiel pour le film, comme je l’ai tourné. Quand ils ont dit deux heures, ils ont continué à me dire deux heures. Je pensais littéralement que c’était une blague… dans quel monde est-ce un film de deux heures? Je veux dire, Batman v Superman dure trois heures complètes, et ce sont deux personnages. «

Auparavant, dans un commentaire sur Instagram, Nick McKinless avait révélé qu’il y avait apparemment une séquence de combat entière entre Ares et un jeune Darkseid lorsqu’il a envahi la Terre pour la première fois dans la version de Zack Snyder de Justice League. L’acteur a été choisi comme Ares pour la séquence et formé pendant quatre mois pour se mettre en forme pour le rôle. Cependant, McKinless n’a pas été crédité dans la coupe cinématique du film.

Darkseid a presque joué un rôle plus important dans la coupe de Zack Snyder de Justice League et les films ultérieurs de DC Extended Universe. Cependant, après que Joss Whedon ait assumé les fonctions de réalisateur pendant la post-production et supervisé de nombreuses reprises pour Justice League, Darkseid a été retiré de la coupe théâtrale et Warner Bros. a réévalué ses plans pour les futurs films DCEU à la suite des critiques décevantes et du box-office brut de la film.

On a également dit que l’arc original de 5 films de Zack Snyder pour le DCEU incluait des événements comme le meurtre de Lois Lane avec la moitié de la Ligue de la justice et Darkseid prenant le contrôle du Superman au cœur brisé avec l’équation anti-vie.

Voici le synopsis officiel de la Justice League de Zack Snyder:

Alimenté par sa foi rétablie en l’humanité et inspiré par l’acte désintéressé de Superman, Bruce Wayne fait appel à son nouvel allié, Diana Prince, pour faire face à un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour lutter contre cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue sans précédent de héros – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.

Réalisé par Zack Snyder, Justice League met en vedette Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J. K. Simmons et Ciarán Hinds.

Justice League Cut de Zack Snyder devrait frapper HBO Max en 2021. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood concernant toutes les dernières nouvelles menant à DC FanDome et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plus de contenu!

Source: Reel in Motion