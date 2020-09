Zendaya est entrée dans l’histoire aux Emmy Awards 2020 le dimanche 20 septembre en devenant la plus jeune actrice à remporter la meilleure actrice principale dans une série dramatique à 24 ans pour son rôle de Rue dans Euphoria de HBO.

De plus, elle devient juste la deuxième femme noire à remporter le prix après Viola Davis, qui a remporté pour son rôle dans ABC’s How to Get Away With Murder en 2015.

«C’est assez fou!» a déclaré Zendaya dans son discours d’acceptation virtuelle de chez elle. «À l’incroyable casting et à l’équipe d’Euphoria… Je suis inspiré par tout ce que vous faites. À [show creator and director] Sam Levinson, je t’apprécie tellement, tu es ma famille.

Elle a terminé son discours par un cri aux jeunes et une reconnaissance de l’état surréaliste et sans précédent du monde. “Je sais que c’est un moment vraiment étrange pour célébrer, mais je veux juste dire qu’il y a de l’espoir chez les jeunes”, a-t-elle ajouté. “Je sais que notre émission de télévision ne semble pas toujours être un bon exemple de cela, mais il y a de l’espoir chez les jeunes. Et je veux juste dire à tous mes pairs qui travaillent dans la rue, je vous vois, Je vous admire, je vous remercie, et oui, merci beaucoup! “

Zendaya a parlé plus en détail du prix, qu’elle a remporté sur Laura Linney d’Ozark, Jodie Comer de Killing Eve et Sandra Oh, Olivia Colman de The Crown et Jennifer Aniston de The Morning Show, dans son interview d’après-spectacle. «Cela signifie beaucoup pour moi», a-t-elle déclaré à propos de la victoire historique. «Chaque femme de cette catégorie que j’admire évidemment énormément.»

Euphoria a été saluée par les critiques et les fans depuis sa première en 2019. «Pour moi, j’ai toujours été très reconnaissant envers toutes les personnes qui se connectent à Rue ou sentent que, à travers la série, elles sont capables de joindre des mots ou de trouver eux-mêmes dans une scène ou à un moment où ils se sentaient autrement seuls », a-t-elle déclaré à propos des supporters de l’émission dans son interview post-Emmys. “Pour avoir le sentiment qu’il y a des gens qui ressentent ce que [Rue] se sent énorme et très importante… elle est très importante pour moi.

L’émission a été obligée de reporter le tournage de sa deuxième saison lorsque la pandémie COVID-19 a frappé en mars, mais Zendaya a laissé entendre dans sa récente couverture InStyle que certains épisodes hors saison pourraient arriver. «Il y a une belle deuxième saison qui a été écrite, mais pour la faire comme nous voulons, nous devons attendre qu’elle soit plus sûre», a-t-elle dit. «Il y a une idée de faire quelques épisodes de bridge qui peuvent être tournés en toute sécurité mais qui ne font pas nécessairement partie de la saison 2. Donc, j’espère que nous pourrons les faire dans les mois à venir. J’ai hâte. »

