Diviser les opinions, Kanye West donne l'hologramme de son père à Kim Kardashian

Comme nous le savons bien, il y a quelques semaines, Kim Kardashian fêtait son 40e anniversaire, recevant de belles et passionnantes surprises de tous ceux qui l’aiment, alors son mari, le rappeur Kanye West, n’était pas loin derrière. Il a donc décidé de lui faire un cadeau, qu’il n’oubliera sans aucun doute jamais.

Comme tous les bons couples, Kanye espérait que sa femme Kim pourrait avoir un anniversaire inoubliable, alors il a décidé de lui donner un cadeau épique, la plus spéciale, réussissant à choquer toutes les personnes présentes, lors de la fête surprise que la famille a offerte à la femme d’affaires.

West, a donné à sa bien-aimée un hologramme de son père, Robert Kardashian, qui était un avocat bien connu qui est devenu célèbre comme l’un des défenseurs d’OJ Simpson, mais a malheureusement perdu la vie en 2003 et nous savons bien que Kim manque trop de choses et se souvient de lui chaque année qui passe, souhaitant qu’il soit présent avec elle à sa fête d’anniversaire.

Alors Kanye a pensé que ce serait une bonne idée d’amener son père à Kim, afin qu’il puisse lui souhaiter un joyeux anniversaire, et c’est ce que Kardashian West a mentionné à ce sujet: “” Pour mon anniversaire, Kanye m’a donné le plus attentif à ma vie. Une surprise spéciale du ciel. Un hologramme de mon père. C’est tellement réel. Nous l’avons regardé et revu et nous avons ressenti tant d’émotions. “

«Je ne peux même pas décrire ce que cela a signifié pour moi ainsi que pour mes sœurs, mon frère, ma mère et mes amis les plus proches de vivre cela ensemble. Merci beaucoup Kanye pour ce souvenir qui durera toute ma vie », a exprimé Kim, dans un autre message.

De même, le désormais célèbre hologramme Robert Kardashian a prononcé quelques phrases, improvisé des pas de danse et n’a pas arrêté de dire à sa fille, qui avait 22 ans quand il a perdu la vie, qu’il est très fier d’elle. “Vous êtes belle, comme quand vous étiez enfant … Tous les projets et entreprises que vous avez menés sont incroyables”, dit la voix fictive du défunt avocat. “Je suis un fier père arménien.”

Même si, aussi, le rappeur a profité de la création virtuelle pour se vouer une louange en déclarant, dans la bouche de la réplique numérique de son beau-père, qu’il est «l’homme le plus, le plus, le plus, le plus génie du monde» et le plus fit sur la planète pour prendre la place du mari de Kim.

Et d’un autre côté, on a la réaction de la matriarche de la famille, qui est restée dans un heureux mariage avec Robert jusqu’à la fin de ses jours, c’est ce qu’elle a commenté à ce sujet: “On ne savait vraiment pas ce qui se passait car c’était un groupe Si petit, un cercle intime. Juste notre famille et quelques amis. Et quand nous avons été appelés dans cette pièce et que nous avons dit: “Kanye a un cadeau.”

Elle a commenté qu’ils étaient tous appelés à venir dans une pièce totalement sombre et que personne ne savait ce qui se passait, ni ce qui allait se passer ensuite, alors Kris Jenner a mentionné ce qui suit: «Cela a commencé et nous avons tous commencé à pleurer. C’était tellement intense. Je dois. Je l’ai vu 20 fois. C’était vraiment bien. C’est le roi des cadeaux et il y a travaillé pendant longtemps. Donc c’était certainement l’une des choses les plus étonnantes que j’ai jamais vues. C’était vraiment sauvage. “

Il s’avère que chacun des membres du clan Kardashian a fini en larmes, car, sans aucun doute, l’hologramme les a émus des émotions qu’ils avaient stockées, et les garçons quand ils ont vu leur père, même de cette manière, ils ne pouvaient pas contenir, c’était une situation des plus émotionnelles.