Divorce? Eugenio Derbez et Alessandra Rosaldo disent Mhoni Vidente | Instagram

Le mariage formé par l’acteur, producteur et comédien Eugenio Derbez et le chanteur ainsi qu’une actrice Alessandra Rosaldo cela pourrait prendre fin, selon la dernière prédiction de Mhoni Seer.

Eugenio Derbez Il a épousé la belle Alessandra Rosaldo en 2012, à ce jour, ils ont été très heureux, ensemble ils ont une petite fille nommée Aitana qui est vraiment une beauté, car elle a l’air identique à sa grand-mère Silvia Derbez.

Dans leurs réseaux sociaux on les voit constamment actifs, à la fois l’interprète de “El lonje moco” et sa femme, ancienne membre du groupe “Sentidos Opuestos”, dans certaines vidéos on a vu comment ils plaisantaient entre eux, mais aussi quelques beaux détails qu’ils partagent en couple .

C’est à travers une vidéo qui a été partagée sur YouTube où Voyant Mhoni a révélé cette nouvelle, sûrement plus d’un internaute a été surpris car à ce jour, le couple composé d’Eugenio et Alessandra semblait plutôt bien se porter.

Ce 16 décembre sur la chaîne YouTube de la chaîne officielle de Mhoni Vidente il a partagé cette vidéo de 18:12 minutes, à partir de la 12e minute il commence à parler du mariage du patriarche des Derbez qui sont devenus toutes des célébrités par tout comme son père.

La vidéo est intitulée “Mhonividente en Aqui Contigo 16/12/2020 #Predictions #MhonienHeraldo LE DEBUT ET LA FIN”, parle des prédictions de la famille Derbez du père et des enfants, ainsi que d’autres personnalités du programme ” Ici avec toi”.

Mhoni Vidente a mentionné qu’Eugenio et Alessandra Rosaldo finiraient par se séparer en 2021, la raison? Selon sa prédiction, il affirme que l’acteur est infidèle à la chanteuse et mère de sa plus jeune fille, avec une actrice américaine, comme vous vous en souviendrez Eugenio Derbez a beaucoup travaillé à l’étranger.

Cela a été mentionné selon l’émission de téléréalité qu’ils ont faite il y a quelques mois “Lors d’un voyage avec les Derbez” c’est à cause de cela qu’ils ont commencé à se séparer de leurs partenaires, en l’occurrence Jose Eduardo et Aislinn Derbez, mais que cela n’était pas terminé, selon leur prédiction que le prochain couple serait précisément Eugenio et sa femme.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Je vois bien que la lettre du jugement qui pour Eugenio nous dit que l’année prochaine 2021, il se séparera également d’Alessandra, car je le visualise qu’il sort avec un artiste américain là-bas à Los Angeles », a déclaré Mhoni.

Quelque chose qu’il a également ajouté est que dans sa vie passée Eugenio Derbez était une femme, et c’est précisément pourquoi il est toujours à la recherche de l’amour, c’est précisément pour cette raison qu’Alessandra le découvrira infidèle selon les paroles de Mhoni Voyant.

Mhoni Vidente a précisé qu’elle ne fait pas de déclarations sur les faits mais plutôt des prédictions, qui à certaines occasions ne se sont pas réalisées mais d’autres l’ont été et presque immédiatement, c’est pourquoi elle surprend constamment son public qui est au courant de chacune de ses publications.

Après huit ans de mariage, il est très difficile de penser que le couple pourrait se séparer, mais ce n’est pas impossible car il y a d’autres personnalités qui se sont séparées après une longue année de vie commune l’un des exemples les plus clairs a été le mariage de Brad Pitt et Angelina Jolie.

Tout au long de l’émission de téléréalité où le Derbez est apparu, dans certaines capsules, nous avons vu la femme d’Eugenio très mal à l’aise, bien que dans toute relation il y ait toujours des désaccords, ils savent seulement comment ils peuvent les résoudre beaucoup d’admirateurs du couple souhaiteront sûrement que La prédiction de Mhoni Seer ne se réalise pas cette fois.

Lire aussi: Prêt pour l’au-delà? Le fils d’Eugenio Derbez fait une forte révélation