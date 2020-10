Divorce? affirment que Galilea Montijo a des problèmes à la maison | Instagram

Très aimée de son public, Galilea Montijo, une célèbre actrice, animatrice de télévision, présentatrice, mannequin et femme d’affaires, a raconté quelques détails de sa relation avec son mari actuel, certains disent qu’il pourrait y avoir un divorce.

Bien que cette déclaration soit assez forte, ce n’est pas une chose sûre d’ailleurs que l’animateur de l’émission du matin Hoy ne m’ait pas mentionné ce mot-clé, à vrai dire ce ne sont que des hypothèses.

Au fil des ans Galilea Montijo Elle est devenue l’une des personnalités et célébrités les plus importantes du Mexique, sa carrière a commencé en tant que reine de beauté dans sa ville natale de Guadalajara, Jalisco, plus tard, elle s’est aventurée dans la télévision et actuellement nous l’avons vue en tant que présentatrice de télévision sur le programme “Pequeños Gigantes” et dans le programme du matin Hoy étant l’un des principaux chefs d’orchestre.

Comme Andrea Legarreta Galilea Montijo Elle est très aimée des téléspectateurs, qu’ils lui montrent constamment lorsqu’elle publie sur son compte Instagram officiel et d’autres réseaux sociaux ainsi que sur YouTube, la même chose doit se produire lorsqu’ils la rencontrent dans la rue.

C’était dans une capsule divertissante où il était aux côtés d’autres personnalités et pilotes du Programme d’aujourd’hui parmi eux Paul Stanley Lambda García, Andrea Escalona et Doris Mar.

Ils faisaient une section dans laquelle ils devaient deviner selon Jeorgette Rivera, experte en relations et invitée du jour à l’émission, quel film d’horreur aurait le plus de similitude avec la relation que chacun des chefs avait.

Chacun avait une affiche avec les lettres A, B et C tandis que l’expert par paires posait une question (il y en avait cinq au total) chacun des chauffeurs devait sélectionner une lettre en fonction des trois réponses, Jeorgette restait, à la fin du résultat a montré que la relation de Galilea Montijo Cela ressemble au film d’horreur “Chucky the Devil Doll”.

Bien que l’animatrice ait exprimé que comme dans toute autre relation avec son partenaire, elle a en effet eu des conflits et des discussions, elle n’a fait aucune mention du mot séparation, au contraire, ces types de conflits sont généralement résolus grâce à la communication.

C’est le portail El Heraldo qui a évoqué le fait qu’il y aurait éventuellement un divorce entre le chauffeur et le père de son fils Mateo.

Cette vidéo a été partagée sur la chaîne YouTube du programme aujourd’hui ce 27 octobre, jusqu’à présent, elle n’a reçu aucun commentaire d’internautes, mais après avoir réalisé qu’elle était partagée sur YouTube, ils ont sûrement commencé à faire certains commentaires. , et ils peuvent même faire l’exercice à la maison, ce serait quelque chose d’intéressant de voir les résultats qu’ils produisent, nous vous invitons à le faire sans d’abord voir les résultats à la fin de la vidéo.

Jorgette Rivera, invitée spéciale et experte en relations, a précisé que ce type de relation est généralement quelque chose de spécial:

C’est une personne capricieuse, d’abord pour lui ou pour elle, il aime être attentif mais s’ils sont vraiment amoureux, il y a une solution », a déclaré Jorgette.

À ce jour, la relation de Galilea Montijo avec son mari est assez bien comme mentionné récemment, tout couple marié depuis longtemps sait gérer les conflits et les résoudre d’une manière ou d’une autre.

Malgré le fait que l’hôte ne partage généralement pas beaucoup d’informations sur sa relation avec son mari, Galilea Montijo vit sûrement extrêmement heureuse, nous pouvons le voir dans chacun des programmes du matin dans lesquels elle apparaît, elle a toujours le sourire pour ses fans bien que c’est ainsi que sa personnalité a été depuis que nous l’avons connue, heureusement cela n’a pas changé avec le mariage.

