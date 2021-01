W

poule était la dernière fois que vous vous êtes tenu devant une œuvre d’art? Pensez aux nombreuses cathédrales d’art de Londres – la National Gallery, la Tate, la Wallace Collection; abrite des centaines de trésors créés uniquement dans le but d’être regardés – toujours fermés et silencieux. Et nous? Il a été prouvé à maintes reprises que l’art peut être extrêmement bénéfique pour notre bien-être, et quand pourrions-nous en avoir besoin plus qu’à un moment comme celui-ci?

Malheureusement, il ne semble pas que nos galeries soient ouvertes de si tôt, mais il existe un moyen pour les Londoniens de sortir et d’être éveillés par l’art. Bien que nous n’accepterions jamais, bien sûr, de violer la loi, l’art est partout dans cette ville. Donc, si vous le pouvez, pourquoi ne pas essayer de changer votre promenade quotidienne, votre course à pied ou votre balade à vélo de sept miles afin de pouvoir passer devant l’une des centaines d’œuvres d’art publiques de la capitale? Voici dix des meilleurs.

Sculpture éolienne, Yinka Shonibare, 2014, Howick Place, SW1