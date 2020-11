UNE

s nous nous dirigeons vers un deuxième verrouillage, nous allons avoir besoin de bons livres pour nous voir à travers les nuits sombres à venir. Heureusement, il y a beaucoup de nouveautés à venir en novembre, des mémoires très attendues de Barack Obama et du nouveau roman de Jonathan Coe sur Billy Wilder, au guide de Tyson Fury pour construire un meilleur esprit et corps, et le nouveau livre pour enfants de JK Rowling, The Ickabog.

Une terre promise de Barack Obama (Viking, 35 £)

(

Mémoires tant attendues: une terre promise par Barack Obama

/ Viking)

Sous embargo mondialement jusqu’au 17 novembre, il s’agit du premier d’un mémoire en deux volumes de l’ancien président américain, qui a déjà tweeté que le livre vise à “fournir un compte rendu honnête de ma présidence, des forces avec lesquelles nous luttons en tant que nation, et comment nous pouvons guérir nos divisions et faire en sorte que la démocratie fonctionne pour tout le monde ». Son principal concurrent littéraire sera probablement toujours son épouse Michelle, dont les mémoires de 2018, Becoming, restent un best-seller inspirant.

La méthode furieuse de Tyson Fury: Transformez votre corps, votre esprit et vos objectifs (Century, 20 £)

(

Construire un meilleur esprit et corps avec Tyson Fury

)

Comment ce boxeur poids lourd britannique est-il devenu une légende de la maison? Pas seulement son incroyable record de KO ou son héritage irlandais. Non, l’USP du Gypsy King montre comment, après avoir lutté contre la drogue, l’alcool et la dépression, il a quitté le ring, fait un retour si extraordinaire et est sur une séquence de victoires depuis. Ce suivi de son autobiographie à succès regorge de conseils pour devenir physiquement et mentalement en forme, et pourrait être un excellent antidote pour lutter contre le blues de verrouillage.

Couch Fiction: A Graphic Tale of Psychotherapy par Philippa Perry, illustré par Flo Perry (Penguin Life, 16,99 £)

(

Paroles de sagesse d’un thérapeute, avec des photos de sa fille

/ Pingouin Life)

Si vous vous êtes déjà demandé si la thérapie est faite pour vous, le guide divertissant et perspicace de Mme Grayson Perry vous donnera une idée. Elle est thérapeute depuis vingt ans et commence son histoire en nous présentant un patient, James, qui a une habitude kleptomane compulsive. À première vue, le patient et le thérapeute éclaircissent toutes sortes de choses l’un sur l’autre, mais au fur et à mesure que les séances progressent, James commence à se voir, ses problèmes et son thérapeute sous un tout nouveau jour. C’est une histoire de connexion, d’honnêteté et d’ouverture émotionnelle – des choses que beaucoup d’entre nous trouvent difficiles. Joliment illustré par sa fille Flo.

L’Ickabog de JK Rowling (Little, Brown, 20 £)

(

Cornucopia: un conte de fées sur le pouvoir de l’espoir et de l’amitié

/ Petit, Marron)

Le mot original «Ichabod» signifie «pas de gloire», explique JK Rowling dans sa préface à ce nouveau conte de fées. «Pourquoi les gens choisissent-ils de croire des mensonges même sur des preuves rares ou inexistantes? elle demande. Elle a commencé à écrire The Ickabog il y a de nombreuses années et est partie dans le grenier, puis a décidé de dépoussiérer le manuscrit et de le terminer lorsque Covid a frappé et que des millions d’enfants se sont soudainement retrouvés à la maison. L’histoire, sur le royaume généreux de Cornucopia qui découvre son côté sombre, est apparue pour la première fois en ligne – gratuitement – dans une série de chapitres, et est publiée ici dans une somptueuse édition “ cadeau ” avec des illustrations enchanteresses qui ont été soumises par des enfants de partout. le monde dans une compétition internationale.

Olga de Bernhard Schlink (W&N, 16,99 £)

(

De l’auteur à succès de The Reader

/ W&N)

De l’auteur à succès de The Reader – transformé plus tard en film avec Kate Winslet et Ralph Fiennes – vient ce roman sur une orpheline – Olga – élevée par sa grand-mère au tournant du XXe siècle, qui travaille dur pour s’élever au-dessus de son humble environnement. et devient finalement un enseignant. Elle tombe amoureuse d’un aristocrate local qui a ses propres idées sur la façon de se lever, qui ne sont pas nécessairement les mêmes que celles d’Olga. Déjà un best-seller en Allemagne, cela promet d’être un vrai tearjerker.

Il y a des choses dans le monde où les règles sont moins importantes que la gentillesse par Carlo Rovelli (Penguin Press, 20 £)

(

Plus de règles d’un astrophysicien

/ Manchot )

Carlo Rovelli, le physicien théoricien italien, est l’un de nos grands explicateurs scientifiques. Son nouveau livre, une collection d’articles de journaux publiés en Italie au cours de la dernière décennie, élucide certains des développements clés de la physique, d’Aristote à Hawking jusqu’à présent. Les lois de la physique – gravité, énergie, mouvement, temps – sous-tendent celles de la chimie, de l’astrophysique et de la météorologie combinées. Donc, une compréhension du monde nécessite une compréhension de base de la physique. Magnifiquement traduit par Erica Segre et Simon Carnell, Il y a des endroits dans le monde où les règles sont moins importantes que la gentillesse perpétue une tradition d’écriture scientifique populaire sans jargon de Galilée à Darwin qui a disparu dans la spécialisation académique du siècle dernier.

Les Glamour Boys de Chris Bryant (Bloomsbury, 25 £)

(

L’histoire secrète des rebelles qui se sont battus pour la Grande-Bretagne pour vaincre Hitler

/ Bloomsbury)

Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, l’homosexualité en Grande-Bretagne était illégale. Mais ce n’était pas en Allemagne. En fait, Berlin dans les années 1930 était, selon l’auteur, «la ville la plus sexuellement libérale du monde et les hommes pouvaient y avoir des relations sexuelles en toute impunité». Alors bien sûr, beaucoup d’homosexuels britanniques l’ont fait, y compris un groupe de députés, qui, pendant qu’ils étaient là, sont venus voir les dangers posés par Hitler et ont averti le gouvernement britannique à un coût considérable pour eux-mêmes. Dans cette histoire vivifiante, Chris Bryant, le premier député gay à célébrer son partenariat civil au palais de Westminster, fait la chronique de certains des héros méconnus tels que Jack McNamara, Victor Cazalet et Harold Nicolson, et leurs réalisations.

Mr Wilder & Me de Jonathan Coe (Viking, 16,99 £)

(

Une lettre d’amour de Jonathan Coe au réalisateur hollywoodien Billy Wilder

/ Viking)

Jonathan Coe a écrit des biographies de Humphrey Bogart et James Stewart, ainsi que plusieurs romans primés, tirés de What a Carve Up! en Angleterre centrale. Maintenant, il a écrit ce qui est en fait une lettre d’amour au grand et regretté réalisateur hollywoodien Billy Wilder dans une histoire qui mêle réalité et fiction. On est l’été 1977 et une jeune femme du nom de Calista Frangopolou se retrouve à travailler pour le réalisateur Wilder, dont la propre star est en déclin…

Murder on Mustique d’Anne Glenconner (Hodder, 16,99 £)

(

Un meurtrier traque Mustique sans crime, déterminé à se débarrasser des héritières glamour

/ Hodder)

Sur l’île caribéenne de Mustique, bien-aimée de la princesse Margaret, Mick Jagger et Boris et Carrie, un meurtrier traque le sable blanc, déterminé à se débarrasser des héritières et héritières glamour qui se retirent dans leurs magnifiques villas lorsqu’elles sont submergées par le dur labeur d’être incroyablement riche. Lady Veronica Blake touche le sol au moment où la tempête tropicale Cristobal menace de couper complètement l’île. Apparemment, elle est arrivée pour soutenir sa filleule Lily qui est secouée par la disparition de son amie d’enfance proche Amanda. Mais il ne faut pas longtemps avant que Lady Vee saute dans son buggy des dunes et commence à chercher des indices sur l’île paradisiaque que son mari a achetée 40 ans plus tôt…

Chers amis: Poèmes de Margaret Atwood (Chatto, 14,99 £)

(

Des zombies et extraterrestres aux problèmes politiques urgents: le nouveau recueil de poèmes de Margaret Atwood

)

Elle est devenue mondialement connue pour The Handmaid’s Tale et a remporté conjointement le Booker Prize for The Testaments 2019, mais l’auteur canadienne Margaret Atwood était autrefois mieux connue en tant que poète. Il s’agit de sa première collection depuis The Door, publiée en 2007, et ce nouveau volume rassemble certains de ses thèmes préférés, des zombies, loups-garous et extraterrestres, au passage du temps et aux questions politiques les plus urgentes de l’époque.