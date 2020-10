Dans une année aussi inhabituelle que 2020, où les fêtes de masse ont été exclues et les enfants ne demanderont pas de bonbons, nous devons chercher d’autres alternatives pour célébrer Halloween. Et peu sont aussi proches que de profiter d’un bon film d’horreur (ou d’une mini-série).

Un genre qui a une grande présence dans le catalogue Netflix à la fois avec ses propres productions (The Curse of Hill House, le récent Curse of Bly Manor, Dracula ou Marianne, pour n’en nommer que quelques-uns) et avec des classiques du cinéma comme The Diabolical Doll.

Ce sont les 4 meilleurs films et 6 meilleures minisieries disponibles sur Netflix pour faire un marathon terrifiant et avoir beaucoup de peur … sans quitter la maison

FILMS

L’EXORCISME D’EMILY ROSE

Considéré comme l’un des meilleurs films sur les possessions infernales depuis L’Exorciste, l’histoire d’Emily Rose raconte comment un avocat agnostique commence à croire aux démons en défendant un prêtre accusé d’homicide involontaire après avoir exécuté un exorcisme.

INSIDIEUX 3

L’histoire commence avec une famille qui, essayant de s’échapper de leur ancienne maison hantée, déménage dans une nouvelle maison, où ils découvrent que leur fils aîné est le vrai danger.

#VIVANT

Le genre zombie ne pouvait pas manquer dans cette liste. En plus de bandes telles que Dawn of the Dead, la saga Rec ou The Land of the Living Dead, Netflix a un film original intitulé #Vivo dans lequel un jeune accro aux médias sociaux devra survivre piégé dans son appartement avec la seule aide de les personnes avec lesquelles vous discutez sur Internet. Excitant et angoissant à la fois.

VÉRONIQUE

Un peu de terreur nationale basée sur des événements réels. À Madrid en 1991, un groupe de jeunes audacieux décide de jouer au jeu Ouija, après quoi sa protagoniste, Verónica, commence à ressentir une présence sombre dans la maison où elle rencontre ses petits frères.

SÉRIES

LA MALÉDICTION DE HILL HOUSE

Pensée à l’origine comme une mini-série, le succès de la première saison a conduit son créateur Mike Flanagan à envisager de faire une anthologie dans laquelle différents lieux enchantés sont explorés. Hill House raconte la vie des frères Crain, parsemés de traumatismes et hantés par la malédiction qui sévit dans leur maison familiale, même à l’âge adulte.

LA MALÉDICTION DE BLY MANOR

Après Hill House, la 2e saison autoconclusive de la “ Curse Anthology ” Mike Flanagan continue avec les intrigues de manoirs avec des phénomènes paranormaux, mais cette fois, elle se concentre sur une histoire gothique aux accents très romantiques qui a pour protagonistes une jeune gouvernante et deux enfants dérangeants. Une série avec de nombreuses couches et des personnages bien armés dans laquelle des fantômes se cachent à chaque coin de rue … même en plein jour.

DRACULA

Une adaptation très gratuite du roman de Bram Stoker par les créateurs du célèbre Sherlock, Dracula de Netflix prend une tournure brutale sur l’histoire du vampire le plus célèbre de tous les temps. Son esthétique victorienne initiale laisse place à des lieux et des époques très différents racontant différentes rencontres de l’humanité avec l’immortel mangeur de sang.

MARIANNE

Produite en France, Marianne est l’une des séries les plus dérangeantes de Netflix. L’histoire suit l’auteure de livres d’horreur Emma Larsimon, rendue célèbre par une série de livres mettant en vedette la sorcière Marianne. Mais lorsque l’écrivain décide de mettre fin à son œuvre, Marianne se manifeste dans le monde réel, déterminée à ne pas laisser son règne de terreur prendre fin.

LE BROUILLARD

Basée sur le roman de Stephen King, la série présente la ville endormie du Maine et ses habitants sympathiques, qui sont piégés par un étrange brouillard qui cache les créatures les plus terrifiantes. Survie et tension en abondance dans la nouvelle adaptation de l’œuvre du maître de la terreur.

GOULE

Produit par l’Inde, Ghoul est un complot mystérieux surprenant qui fait suite à l’enquête de l’inspecteur Nida Rahim pour traquer un terroriste aux pouvoirs surnaturels dans une dystopie dans laquelle un régime fasciste a pris le pouvoir en Inde.

ÉTÉ NOIR

Surnommé par beaucoup l’antithèse de The Walking Dead, Black Summer suit un groupe de survivants d’une apocalypse zombie essayant d’atteindre un stade de football apparemment sûr. Cependant, la première saison devient une étude rapide du chaos avec un rythme effréné qui ne laisse aucune seconde de répit.

Source: Cependant