La fenêtre de transfert de janvier s’ouvre dans quelques jours et avec le calendrier chargé qui cause des ravages sur le front des blessures, de nombreuses équipes de Premier League seront désireuses de renforcer leurs rangs.

Mais il y a aussi beaucoup de grands noms qui sont apparemment mécontents de leur situation actuelle et pourraient être en mouvement.

Ici, Standard Sport se penche sur dix d’entre eux…

Accroché à la mi-temps de la défaite de Tottenham lors de la première journée contre Everton, Dele a à peine reniflé en Premier League depuis. Même avec un banc de neuf joueurs, il était absent de l’équipe du jour de match de Jose Mourinho contre Leicester. Le Paris Saint-Germain fait partie des meilleures équipes européennes intéressées par un prêt pour le joueur de 24 ans le mois prochain, tandis que les Spurs pourraient envisager de sanctionner un accord permanent. Dele a désespérément besoin d’un football régulier alors que son rêve de championnat d’Europe s’évanouit.

Jose Mourinho: Dele Alli a créé des problèmes pour sa propre équipe

Le défenseur a sans doute été le plus durement touché de la prochaine génération de Chelsea par ses dépenses cet été. Il est difficile de voir Tomori avoir trop d’occasions dans la seconde moitié de la saison, avec Frank Lampard béni avec des options en défense centrale. Leeds a été lié à un déménagement en janvier pour lui et il serait peut-être préférable pour son développement d’obtenir un football régulier en équipe première en Premier League.

La recherche du Danois pour un nouveau défi en Italie ne s’est pas déroulée comme prévu. Après un verrouillage malheureux, passé en grande partie seul dans un nouveau pays, Eriksen s’est retrouvé en tant que joueur partiel pour l’Inter Milan d’Antonio Conte. Un retour en Premier League doit être attrayant, mais l’ancien club de Tottenham semble avoir évolué, Harry Kane tirant maintenant les ficelles au n ° 10 et Tanguy Ndombele et Giovani Lo Celso trouvant leurs marques. Manchester United ou même Arsenal offrent une voie d’évacuation plus réaliste si Eriksen veut un retour à des défis plus familiers.

L’Allemand aura six mois pour exécuter son contrat actuel en janvier et, bien qu’il soit plus susceptible de partir à l’expiration de celui-ci cet été, il pourrait partir à la mi-saison. En été, le seul véritable intérêt pour Ozil est venu des clubs du Qatar et d’Arabie saoudite – mais les équipes de la MLS et de la Turquie le surveillent également maintenant.

L’arrière gauche d’Arsenal était sur le point de rejoindre le Bayer Leverkusen cet été, mais l’accord a échoué tardivement. Un retour en Allemagne semble à nouveau envisageable pour le Bosniaque avec un accord de prêt apparemment probable. Arsenal est heureux de le laisser partir pour retirer son salaire de 100000 £ par semaine.

L’attaquant français s’est bel et bien mis dans la vitrine alors que 2020 touche à sa fin – et sa motivation reste les euros de l’été prochain. Il ne manquera pas de prétendants s’il s’agite pour quitter Chelsea, la question est donc de savoir si Frank Lampard peut le convaincre qu’il aura suffisamment de temps de jeu à Stamford Bridge. Avec autant de matchs et de trophées à jouer pour cette saison, la promesse de l’argenterie avec Chelsea, plutôt que la France, pourrait finalement déterminer s’il reste sur place.

Olivier Giroud à quatre buts, le professionnel ultime – Frank Lampard, boss de Chelsea

Le défenseur français n'a pas encore fait ses débuts pour Arsenal et devrait partir en prêt en janvier. Il a failli partir pour son ancien club de Saint-Etienne cet été, mais un accord s'est effondré à la dernière minute. Ils sont les premiers à conclure un accord de prêt pour le reste de la saison.

L’Espagnol doit simplement quitter Chelsea. Avoir le gardien de but le plus cher du monde assis sur le banc n’est pas une bonne idée pour personne. Son passage à Stamford Bridge semblait numéroté bien avant l’arrivée d’Edouard Mendy, mais la forme du gardien sénégalais depuis la signature de Rennes n’a fait que confirmer le besoin du club d’un n ° 1 fiable. Cela n’a pas fonctionné pour Kapa en Angleterre et un nouveau départ est nécessaire.

Crystal Palace est bien approvisionné en arrière central et souhaite réduire considérablement l’âge de sa ligne arrière. L’ancien défenseur de Liverpool, Sakho, est hors contrat cet été et n’a pas joué depuis sa sortie du banc à Fulham en octobre. Si quelqu’un venait frapper à la porte, il serait logique que Palace essaie de retirer de l’argent à l’un de leurs meilleurs revenus avant qu’il ne devienne disponible gratuitement dans six mois.

Le défenseur de Burnley a raté un passage à l’un des quartiers de West Ham ou de Leicester pendant l’été et n’est pas pressé de signer un nouvel accord à Turf Moor. Brendan Rodgers a déménagé pour Wesley Fofana tandis que David Moyes n’a probablement pas les fonds nécessaires pour s’offrir Tarkowski le mois prochain. Mais avec son contrat en baisse, le prix demandé par Burnley devra baisser, et il veut partir pour augmenter ses chances d’une place dans l’équipe d’Angleterre pour les Euros.