ixons Carphone a déclaré que les ventes en ligne de produits électriques avaient plus que doublé pour atteindre 1,8 milliard de livres sterling pendant la crise du coronavirus, mais le directeur général du détaillant a insisté sur le fait que les magasins physiques étaient toujours vitaux.

Le détaillant de produits électriques, qui exerce son activité sous le nom de Currys PC World au Royaume-Uni et en Irlande, a connu une forte demande cette année pour tout, des ordinateurs portables aux consoles de jeux et aux réfrigérateurs, car les clients cherchaient à travailler et à rester en contact avec les gens de chez eux pendant les verrouillages.

Le groupe FTSE 250 a enregistré une croissance des ventes en ligne d’électricité de 114% au cours des six mois se terminant le 31 octobre.

Les ventes totales d’électricité comparable, à travers le numérique et les magasins, ont bondi de 17%, malgré la fermeture des succursales pendant des mois en raison de fermetures.

La société, qui a été créée par une fusion de 3,6 milliards de livres sterling entre Dixons Retail et Carphone Warehouse en 2014, a enregistré un bénéfice avant impôts ajusté de 89 millions de livres sterling contre 2 millions de livres un an plus tôt.

Les actions ont bondi de 14,4p, soit plus de 13%, à 123p.

Malgré une croissance exceptionnelle en ligne, le patron de Dixons Carphone, Alex Baldock, a déclaré que le domaine de l’entreprise, plus de 900 magasins, restait important pour l’entreprise.

Baldock a déclaré: «Nous gagnons en ligne … Pourtant, la plupart des clients préfèrent acheter de la technologie en combinant en ligne et en magasin.»

Il a déclaré qu’un certain nombre de personnes avaient choisi de commander en ligne et de récupérer des articles en magasin une heure plus tard. Pour les articles coûteux, de nombreux clients souhaitent toujours voir les produits en magasin avant de les acheter.

Pendant ce temps, en avril, Dixons Carphone a lancé ShopLive, où les employés des magasins peuvent faire des chats vidéo en direct avec les clients à la maison pour montrer comment certains produits fonctionnent.