Cela fait bien plus d’un mois que DJI a présenté ses nouveaux produits, mais aujourd’hui, il a officiellement annoncé deux nouveaux cardans – le Ronin S 2 et le plus petit Ronin SC 2.

Les deux cardans à trois axes sont livrés avec des améliorations auxquelles vous vous attendez – des moteurs plus puissants, des charges utiles plus lourdes, des matériaux plus légers, mais aussi des fonctionnalités logicielles que nous n’avons pas encore vues. Avant d’en arriver là, commençons par les changements matériels sur le RS 2.

Le cardan le plus professionnel parmi les deux est maintenant fabriqué en fibre de carbone et pèse 1,3 lb plus léger que le Ronin S d’origine, pesant au total 2,86 lb. DJI dit que le RS 2 prend en charge une charge utile dynamique maximale jusqu’à 10 lb. Il peut théoriquement contenir même des plates-formes de levage, mais vous n’obtiendrez probablement pas des performances idéales avec cela.

Le cardan est également livré avec un petit écran tactile de 1,4 pouces qui se trouve juste au-dessus du joystick. Il peut être utilisé pour afficher les paramètres de la nacelle, les données de la caméra et transmettre un flux en direct de ce que la caméra enregistre, mais son objectif principal est de vous permettre d’utiliser des fonctionnalités telles que la piste active sans attacher votre smartphone au-dessus de la caméra.

Gracieuseté de DJI

DJI présente également l’algorithme de stabilisation Titan, une technologie prédictive qui, en théorie, devrait s’optimiser en fonction de votre style de prise de vue spécifique au fil du temps et réduire la saisie manuelle de l’utilisateur en ce qui concerne les paramètres de vitesse, de bande morte et d’accélération. La deuxième nouvelle amélioration logicielle s’appelle SuperSmooth et est spécialement conçue pour lisser les mouvements lors de la prise de vue avec un objectif plus étroit d’une longueur focale allant jusqu’à 100 mm.

Il y a quelques autres changements qui faciliteront la vie de tout cinéaste. La roue de mise au point de suivi est maintenant située à l’avant de la poignée et se trouve juste au-dessus de votre index. Les RS 2 et RSC 2 sont désormais compatibles avec les plaques Arca Swiss et Manfrotto. Et ce même axe peut maintenant être affiné avec le bouton d’équilibrage une fois que vous avez déjà monté votre caméra, ce qui devrait accélérer les temps de configuration entre les prises de vue.

Le Ronin SC 2 est une version plus petite du RS 2 conçu pour les petites caméras sans miroir. Les mises à jour de cette année incluent un nouveau design pliable et de nombreuses fonctionnalités logicielles et matérielles ajoutées au RS 2.

Gracieuseté de DJI

Le cardan pèse 2,65 lb, ce qui est légèrement plus lourd que son prédécesseur de 2,4 lb. Ses moteurs plus puissants supportent une charge utile testée allant jusqu’à 6,6 lb. J’ai senti que le Ronin SC original était juste un peu sous-alimenté lorsque je l’ai testé l’année dernière. Cette année, DJI promet que les combinaisons caméra / objectif les plus populaires fonctionneront mieux, comme un Panasonic SH1 associé à un objectif 24-70 mm assez lourd.

La nouvelle conception pliable permet à ce cardan d’être maintenu en mode élingue, ce qui permet de prendre des photos très bas par rapport au sol, et il y a aussi un petit écran de 1 pouce juste au-dessus de la poignée.

Gracieuseté de DJI

Les deux cardans sont livrés avec des batteries intégrées qui, selon DJI, durent jusqu’à 12 heures d’utilisation, et les deux disposent d’une nouvelle fonction de charge rapide qui peut vous donner un total de 2 heures d’utilisation en 15 minutes de temps de charge. En plus de tous les modes de tournage préprogrammés précédents tels que le panorama, le timelapse et le mode vertical, DJI ajoute un nouveau mode appelé Time Tunnel qui capture un hyperlapse tout en effectuant un roulement à 360 degrés.

Les Ronin S 2 et Ronin SC 2 sont disponibles à l’achat à partir d’aujourd’hui pour 849 $ et 499 $ respectivement. DJI vend également un package Pro Combo qui comprend un support de téléphone, un moteur de mise au point séparé, un émetteur d’images RavenEye et un étui de transport dédié. Le RS 2 Pro Combo vous coûtera 999 $, tandis que le RSC 2 Pro Combo coûtera 739 $.