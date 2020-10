La DJI Pocket 2 est la dernière caméra de vlogs stabilisée portable du fabricant de drones DJI, et est livrée avec une caméra améliorée, plus de microphones et une nouvelle conception modulaire. Il sortira le 1er novembre avec un prix de départ de 349 $ pour une sélection de base d’accessoires, mais il y a aussi un kit de 499 $ qui comprend un objectif supplémentaire, un trépied, un microphone externe et une poignée riche en fonctionnalités.

Bien que le Pocket 2 ait un design similaire à l’Osmo Pocket d’origine, avec une petite poignée surmontée d’une caméra montée sur un cardan à trois axes, ses composants internes ont été améliorés à tous les niveaux. Pour commencer, il dispose d’un capteur d’image 1 / 1,7 pouce plus grand que le capteur 1 / 2,3 pouce d’origine, et son objectif offre un champ de vision plus large de 20 mm avec une ouverture de f / 1,8 par rapport à 26 mm f / 2,0 la dernière fois autour. La qualité vidéo maximale est inchangée à 4K / 60fps, mais DJI dit qu’il existe une nouvelle option vidéo HDR qui sera disponible à une date ultérieure.

Sortie le mois prochain avec un prix de départ de 349 $

L’enregistrement audio amélioré est peut-être plus important, étant donné qu’il s’agissait de l’un de nos principaux problèmes avec la caméra d’origine. Le Pocket 2 contient quatre microphones – le double de l’original. Le nouveau réseau de microphones est capable d’ajuster le son de son enregistrement en fonction de l’endroit où la caméra est tournée, et il rétrécira également automatiquement le champ sonore lorsque la caméra zoomera, ce qui ressemble à ce que nous avons vu Samsung tenter dans les smartphones récents. Espérons que ces modifications permettent un meilleur enregistrement sonore intégré, mais soyez assuré que vous avez toujours la possibilité d’utiliser des micros externes filaires ou sans fil via des accessoires.

En parlant de zoom, l’appareil photo peut gérer un zoom jusqu’à 8x en mode 64 mégapixels, selon DJI, réduisant à 4x «zoom sans perte» si vous passez au mode 16 mégapixels ou 1080p. Le système de mise au point de la caméra a également été mis à niveau par rapport au modèle précédent, explique DJI, et il existe de nouvelles fonctionnalités logicielles, notamment Fast Wake pour allumer la caméra plus rapidement et Drop Aware pour offrir une protection en cas de chute.

Le Pocket 2 a maintenant des bases modulaires, y compris cette poignée Do-It-All avec plusieurs formes de connectivité sans fil et une prise jack 3,5 mm Image: DJI

La partie inférieure de la poignée de la caméra Pocket 2 peut désormais être échangée et remplacée par d’autres options grâce à sa nouvelle conception modulaire. Les accessoires compatibles incluent la poignée «Do-It-All» de DJI qui comprend une base de trépied, un module Wi-Fi et Bluetooth, un haut-parleur, une prise 3,5 mm et un récepteur de microphone sans fil. Les autres accessoires incluent un objectif grand angle et un boîtier étanche.

Voici ce que vous obtenez pour 349 $ par rapport au kit Creator Combo à 499 $.

Comme la caméra d’origine, la DJI Pocket 2 peut être soit utilisée comme une caméra stabilisée autonome, soit attachée et contrôlée avec un smartphone sans fil ou via un connecteur physique. L’application Mimo de DJI peut être utilisée sur un téléphone connecté pour filmer, éditer et partager des vidéos et des photos.

Pour 349 $, vous obtenez l’appareil photo et une sélection de base d’accessoires, y compris un mini bâton de commande et un support de trépied 1/4 de pouce. 499 $ vous offre la caméra et les deux accessoires, plus un objectif grand angle, un microphone sans fil avec pare-brise, la poignée Do-It-All de DJI et un micro trépied.