je

C’était, selon les propres mots d’Anton Ferdinand, un «tourbillon» – et dans lequel il était pris au centre.

Mais alors qu’il quittait le terrain à Loftus Road après la victoire 1-0 de QPR sur Chelsea en octobre 2011, il ignorait que John Terry avait été filmé en train de dire les mots «f ***** black c ***» pendant une dispute avec lui.

Ferdinand ne saurait pas non plus comment le procès et l’enquête de la FA sur les allégations d’abus racial auraient un impact sur sa vie et le laisseraient hanté par la douleur qu’il a endurée.

Mais, parlant pour la première fois de l’un des épisodes les plus laids du football anglais, l’ancien défenseur de 35 ans s’est ouvert sur le traumatisme qu’il a subi.

Depuis l’incident d’il y a neuf ans, le récit s’est largement centré sur Terry, qui a été innocenté par le tribunal pour abus racial de Ferdinand en 2012, mais a été interdit pendant quatre matches et condamné à une amende de 220000 £ à la suite d’une audience disciplinaire de la FA.

Le défenseur de Chelsea a également été dépouillé de la capitainerie anglaise, ce qui a obligé l’entraîneur-chef Fabio Capello à démissionner en réaction à cette décision.

(. via .)

Mais Ferdinand, l’homme au centre de la tempête, est resté silencieux. Jusqu’à maintenant.

Il a parlé dans un puissant documentaire de la BBC – Anton Ferdinand: Football, Racism and Me – de la douleur de l’incident, des abus subis par sa mère et de la façon dont il a été amené à se sentir coupable.

Tourné sur 18 mois, le documentaire, diffusé lundi, est un aperçu brutal et brut de la tourmente que Ferdinand subit depuis 2011.

Au cours de l’émission d’une heure, chaque révélation vous laisse avec la réalisation que la victime de l’incident a été négligée.

Ferdinand explique comment il se réveillerait quotidiennement aux abus raciaux sur les réseaux sociaux après l’incident, comment des briques ont été jetées sur la maison de sa mère et comment il a reçu des courriers haineux menaçant de violer sa mère et sa sœur. À un moment donné, il a même reçu une balle dans le courrier.

Il dit qu’on lui a fait «sentir que j’avais fait quelque chose de mal» lors de l’audience disciplinaire de la FA sur l’incident. Il a été hué à l’extérieur après que Terry ait été dépouillé de la capitainerie d’Angleterre et il dit qu’il se sentait comme s’il était seul quand il avait besoin de l’aide des autorités.

«Je ne voudrais pas que mon pire ennemi se sente comme moi», dit Ferdinand.

Sur le terrain, Ferdinand a souffert aussi. Son frère, Rio, et son manager chez QPR à l’époque, Neil Warnock, citent l’incident avec Terry comme étant le début d’une spirale descendante dans sa carrière.

en relation

«C’était vraiment quelque chose d’étrange, parce que vous n’étiez pas le même joueur», dit Warnock à Ferdinand dans le documentaire.

«J’ai remarqué presque tout de suite que votre niveau de concentration avait diminué. Vous étiez comme jouer dans un état second. La balle bougeait autour de vous et vous regardiez juste, comme dans l’espace parfois.

Entendre cela de Warnock berce Ferdinand et, pas pour la seule fois dans le documentaire, il est au bord des larmes.

C’est l’un des nombreux moments qui vous rappelle que Ferdinand ouvre ces blessures et nous laisse entrer dans une bataille privée qui a clairement fait des ravages sur lui.

Le fait que la femme de Ferdinand admette qu’elle ne voulait pas qu’il fasse le documentaire souligne ses craintes quant à la difficulté du processus.

«Après le procès, ma mère n’arrivait pas à y croire», dit Ferdinand. «Cela lui aurait fait mal de me voir passer par là devant toute l’Angleterre.

«C’est à ce moment-là qu’elle a commencé à tomber malade. Ma mère est morte d’un cancer. Et je suis assis ici aujourd’hui et je pense, est-ce ma faute? J’ai joué un rôle dans ces choses qui arrivent à ma famille.

Une telle honnêteté de Ferdinand est austère et donne un aperçu déchirant de la vie de ceux qui souffrent d’abus racistes.

Son plus grand regret à propos de l’incident est de ne pas avoir parlé plus tôt. Mais en réalisant ce documentaire, Ferdinand fait preuve d’un tel courage et il est impossible de ne pas le voir devenir une voix pour le changement.

Il est ouvert et passionné – et sa volonté de laisser entrer les caméras permet un documentaire d’un réel impact.

C’est un documentaire qui vous laissera très probablement, comme Ferdinand, un sentiment d’émotion – mais aussi reconnaissant qu’après neuf ans, il ait trouvé sa voix.

«Je me sens juste de parler, même si c’est des années plus tard», dit Ferdinand. «Ma mère, elle n’est pas là pour le voir, mais je sais qu’elle est avec moi. Je sais qu’elle sera fière que je fasse ça.