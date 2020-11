S

trange Fruit a été un tournant. Enregistrée en 1939, beaucoup attribuent à la chanson les premières graines du mouvement des droits civiques – ses représentations obsédantes de Noirs américains lynchés sont survenues 16 ans avant que Rosa Parks ne demande sa place légitime dans le bus. Pour sa chanteuse, Billie Holiday, c’était tout aussi crucial. En tant que femme noire disant la vérité au pouvoir, elle a été placée directement dans la ligne de mire d’un groupe indigné qui est allé jusqu’aux hauts fonctionnaires du gouvernement américain.

Une vidéo de Holiday interprétant Strange Fruit en direct est l’un des moments les plus profonds d’un nouveau documentaire, Billie, dédié à la vie sombre et éblouissante du chanteur. Dans des images nouvellement colorées, nous voyons une artiste dont le dégoût, l’indignation, la dignité et le pouvoir se manifestent à travers les contours de son visage. Les mouvements de ses sourcils sont dédaigneux mais dévastateurs; ses yeux scintillent de larmes gonflées, mais ne semblent jamais risquer de perdre leur équilibre.

La musique de Holiday est la bande originale du documentaire, réalisé et écrit par James Erskine, qui raconte une vie dans laquelle elle est devenue connue comme la grande chanteuse de jazz de tous les temps, mais a dû mener une bataille quasi constante contre les forces qui tentaient de la contrecarrer. C’est une histoire richement racontée ici par un éventail incroyablement large de personnes interviewées, des stars telles que Tony Bennett et Count Basie, aux anciens camarades de groupe et connaissances d’enfance.

Ils ont tous été rassemblés par Linda Lipnack Kuehl, la défunte journaliste qui a passé une décennie dans les années 60 et 70 à parler à ceux qui connaissaient le mieux Holiday, réalisant plus de 125 interviews et capturant des centaines d’heures d’enregistrements. Après des négociations avec sa famille, Erskine a eu accès à l’audio, dont aucun n’avait jamais été publié.

Il se sentait comme «un archéologue fouillant le passé» tout en travaillant sur les bandes – «reliques», comme il les décrit – et envoya les enregistrements de qualité particulièrement médiocre à un spécialiste en Belgique, qui put «faire monter les voix qui étaient perdu entre les rochers en ruine ». Les résultats étaient «incroyablement atmosphériques», dit Erskine. «Nous avons mis Charles Mingus et nous avons entendu cette voix grave, et nous avons été immédiatement transportés dans les années 1950.

Dans le film, nous entendons parler de l’éducation de Holiday dans un quartier défavorisé de Baltimore. Elle était une enfant combative – un slogan était «suce-moi le cul, putain de mère!» – mais celui qui serait «joué» par les «hommes». À peine adolescente, elle «tournerait des tours» pour survivre. Skinny Davenport, un proxénète qui connaissait Holiday, se souvient avec un petit rire comment il aurait dû «les assommer et leur donner des coups de pied dans le cul» pour garder ceux qui étaient en dessous de lui en ligne.

Nous entendons également parler du racisme qu’elle a enduré – comment elle a été refusée des restaurants et des hôtels lors de ses tournées ou, à l’inverse, quand elle devrait noircir son visage dans les États du sud parce que son teint était trop clair pour chanter avec. une bande noire.

Tout cela mène à cette performance stupéfiante de Strange Fruit. Le label de Holiday, Columbia, ne voulait pas que la chanson sorte, et souvent les membres blancs du public partaient quand elle était jouée en direct. Cela a été considéré par beaucoup comme une «agitation raciale», dit Erskine. Et comme l’écrit Lipnack Kuehl: «Son refus d’arrêter de chanter donnerait une justification à ces hommes puissants qui encerclent déjà le monde décadent du jazz à la recherche d’une cible de haut niveau pour aiguiser leur réputation.

L’appétit vorace de Holiday pour la drogue et l’alcool était un secret de polichinelle – «Elle pouvait consommer plus de stimulants que 10 hommes et continuer à performer», dit une personne interrogée – ce qui en faisait une cible facile. L’agent de stupéfiants Jimmy Fletcher raconte comment Holiday a été «gardé sous observation pendant des années», «nuit et jour». Un autre agent admet que même s’il «n’aurait normalement pas dérangé» avec un «toxicomane» plutôt qu’un trafiquant, il savait à quel point son arrestation générerait de la publicité.

Holiday a été détenu deux fois pour trafic de drogue. La période qui a précédé les deux arrestations est emblématique de la manière dont des hommes proches de Holiday la saperaient. Joe Glaser, son manager, a demandé au Federal Bureau of Narcotics de l’aider à faire arrêter Holiday “pour son bien”, tandis que le manager-petit ami John Levy – diversement décrit comme “un proxénète, un parasite” et un “sale, pourri, puant bâtard »- même informé en vacances. Les contes de violence physique de Levy sont entrecoupés d’une interprétation de la chanson My Man. Les paroles («Il me bat aussi / Que puis-je faire») piquent.

La propre histoire de Lipnack Kuehl est une intrigue secondaire intrigante. Elle est devenue obsédée par Holiday, est entrée dans une relation mal définie avec le comte Basie après l’avoir interviewé, puis, en 1978, est décédée après être tombée d’une fenêtre. Qu’elle s’est suicidée ou non délibérément n’est pas concluante – Erskine a essayé de creuser plus profondément, mais a constaté que tous les dossiers de police à ce sujet avaient été détruits.

Au milieu de tout cela, la persévérance et la grandeur musicale de Holiday transparaissent dans le film. La scène finale est une séquence de la dernière apparition télévisée de Holiday en mars 1959, quatre mois seulement avant sa mort. Son cadre physique est un peu plus diminué qu’avant, mais sa dextérité vocale est généralement brillante.

«En plus de l’obscurité de l’histoire, je voulais que les gens aient le plaisir, effectivement, d’une soirée en compagnie de l’un des plus grands chanteurs de tous les temps», déclare Erskine. «Ce qui, pour moi, est un régal rare.

Billie sort dans certains cinémas au Pays de Galles et en Écosse et dans des cinémas virtuels en Angleterre à partir du 13 novembre, et disponible numériquement sur Amazon et iTunes à partir du 16 novembre. Le film sera également au EFG London Jazz Festival le 15 novembre