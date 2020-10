Apple TV + fait son entrée sur les podiums avec certains des visages les plus emblématiques de l’industrie du mannequinat.

Le streamer a commandé The Supermodels, une série documentaire de Brian Grazer et Imagine Documentaries de Ron Howard qui comprendra des interviews exclusives avec Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista et Christy Turlington.

La série documentaire – dirigée par la lauréate d’un Oscar Barbara Kopple (Harlan County, USA) – «remonte aux années 1980, lorsque quatre femmes de différents coins du monde se sont réunies à New York. Déjà des forces à part entière, les gravitas qu’ils ont réalisées en se rassemblant transcendent l’industrie elle-même », selon la description officielle.

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* TNT diffusera un marathon surnaturel de 15 heures, avec un épisode de chaque saison, le jeudi 19 novembre, avant la finale de la série diffusée plus tard dans la soirée sur The CW.

* Chloë Grace Moretz (Kick-Ass) jouera dans l’adaptation en série d’Amazon Prime du roman de William Gibson The Peripheral, jouant une femme essayant de tenir ensemble les morceaux de sa famille brisée dans un coin oublié de l’Amérique de demain, notre site sœur Variety rapporte .

* Netflix a commandé la série familiale Lost Ollie, du créateur Shannon Tindle (Coraline) et du réalisateur Peter Ramsey (Spider-Man: Into the Spider-Verse). Il raconte «l’histoire d’un jouet perdu, recherchant à travers la campagne le garçon qui l’a perdu, et l’histoire du garçon qui a perdu plus qu’un meilleur ami», selon la description officielle.

* Cartoon Network a commandé We Baby Bears, un spin-off de sa populaire série We Bare Bears, dont la première est prévue pour 2021. «Surchargée de la gentillesse et de l’humour pour lesquels les fans du monde entier les adorent, la série suit bébé Grizz, Panda et Ice Traversez une multitude de mondes imaginatifs, mais cette fois via leur boîte magique », selon un communiqué du réseau.

* Sundance TV a publié une nouvelle bande-annonce pour The A Word Season 3, diffusée le mercredi 4 novembre à 11 / 10c:

Lequel des éléments TVLine d’aujourd’hui suscite votre intérêt?