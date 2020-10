Les Dodgers de Los Angeles ont remporté les World Series mais ont été invités à se mettre en quarantaine pendant deux semaines. Selon TMZ, le département de la santé du comté de LA a “travaillé en étroite collaboration” avec les Dodgers après que Justin Turner, qui a été testé positif au COVID-19 lors du match 6 de la Série mondiale, soit venu sur le terrain pour célébrer avec son équipe. Turner a été retiré du match à la huitième manche lorsque la MLB a découvert qu’il avait été testé positif.

Le département de la santé a déclaré aux Dodgers que tout joueur ou membre du personnel “qui a été un contact étroit avec une personne testée positive pour le virus pendant 15 minutes ou plus sur une période de 24 heures doit être mis en quarantaine pendant 14 jours”. Étant donné que les joueurs et les membres du personnel étaient en contact étroit avec Turner, il est suggéré que tout le monde dans l’équipe soit mis en quarantaine pendant deux semaines. Après que les Dodgers aient remporté la Série mondiale, l’équipe a embarqué mercredi dans un avion pour rentrer chez elle. Les Dodgers ont passé les dernières semaines dans une bulle éliminatoire au Texas.

La MLB a dit à Turner de ne pas rejoindre l’équipe lors de la célébration, mais lui et les Dodgers ont insisté car c’était un grand moment. “… Suite à la victoire des Dodgers, il est clair que Turner a choisi de ne pas tenir compte des protocoles communs convenus et des instructions qui lui ont été données concernant la sécurité et la protection des autres”, a déclaré la ligue dans un communiqué. “Si le désir de célébrer est compréhensible, la décision de Turner de quitter l’isolement et d’entrer sur le terrain était erronée et mettait en danger toutes les personnes avec lesquelles il était entré en contact. Lorsque MLB Security a soulevé la question d’être sur le terrain avec Turner, il a catégoriquement refusé de se conformer . “

Lorsque Turner a appris qu’il avait contracté le coronavirus, il a envoyé un message aux fans. “Merci à tout le monde! Je me sens bien, aucun symptôme”, a-t-il écrit sur Twitter. «Je viens de vivre toutes les émotions que vous pouvez imaginer. Je ne peux pas croire que je ne pourrais pas être là-bas pour célébrer avec mes gars! Tellement fier de cette équipe et incroyablement heureux pour la ville de LA. Turner est maintenant un agent libre, ce qui signifie qu’il est possible qu’il ne soit pas de retour avec les Dodgers la saison prochaine. Si les Dodgers n’avaient pas remporté le match 6 contre les Tampa Bays, le match 7 de la Série mondiale aurait pu être retardé car davantage de tests COVID-19 auraient été effectués.