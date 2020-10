Duane “Dog” Chapman et son équipe ont de nouveau mis en garde les fans contre les faux comptes de médias sociaux utilisant l’image de la star de Dog the Bounty Hunter. Plus tôt ce mois-ci, son équipe a partagé une capture d’écran d’un compte prétendant être réservé aux “fans sélectionnés uniquement”, mais qui était en fait géré par un imposteur. En tant que star de télé-réalité populaire, l’image de Chapman a souvent été utilisée par des escrocs, le forçant ainsi que son équipe à rappeler fréquemment aux fans que Chapman n’a qu’une seule page Instagram officielle.

De retour le 16 octobre, l’équipe de Chapman a publié une capture d’écran d’un compte appelé “duanedogchapman657”. C’était un compte privé et prétendait être une “nouvelle page de contact” exclusivement pour certains fans de Chapman. Ce n’était pas réel cependant. “ATTENTION SVP. Fausse alerte”, a écrit l’équipe de Chapman. “Encore une fois, soyez conscient des faux comptes. Chien utilise UNIQUEMENT le compte vérifié @duanedogchapman. Nous n’avons pas de comptes privés privés, pas de comptes privés du tout. Nous n’avons pas de pages de contact.”

Les représentants de Chapman ont noté que certains escrocs demandent des frais et des cartes-cadeaux, qu’ils ne demanderont jamais. Ils ont demandé aux fans d’être vigilants et de signaler ces fausses pages à Instagram. Certains fans ont partagé leur propre expérience avec les fausses pages et espéraient que Chapman lui-même serait impliqué dans la traque des fraudeurs. «Ooohh, vous feriez mieux de ne pas vous faire passer pour des comptes ou bien le Chien va vous retrouver», a écrit une personne.

La star de The Dog’s Most Wanted a été au centre de tant d’escroqueries au cours des dernières années que ces types d’avertissements de son équipe sont devenus monnaie courante. En novembre 2019, son équipe a même exposé un escroc de Facebook qui utilisait une fausse carte d’identité du Colorado avec l’image de Chapman dessus. “Dog ne vous contactera jamais directement sur Facebook ni ne vous demandera de l’argent, des cartes-cadeaux ou quoi que ce soit d’autre”, ont déclaré ses représentants à l’époque.

Il y a également eu de faux rapports que Chapman a été forcé de clarifier. En novembre 2019, il y avait une fausse rumeur sur la mort de Chapman, mais il était bien vivant. Il a même partagé une photo avec TMZ montrant qu’il tenait un nouvel exemplaire du Denver Post avec un morceau de papier disant: «Je suis vivant». La rumeur a commencé après qu’un faux rapport selon lequel il n’avait pas survécu à une crise cardiaque est devenu viral sur Facebook. La rumeur a continué à circuler au point que Chapman a dû tweeter, “S’IL VOUS PLAÎT CESSEZ DE FAIRE ATTENTION AUX FAUX POSTES SUR MA MORT. JE VOUS AIME TOUS.”

Après la mort de Beth Chapman l’année dernière, la famille Chapman a également dû dire aux fans de se méfier des marchandises non autorisées avec l’image de Beth dessus. “Les t-shirts à l’effigie de Beth ne provenant pas de thebountystore.com ne sont pas autorisés”, a déclaré Chapman aux fans. “Merci de ne pas acheter ces t-shirts, merci de signaler ces publicités et de taguer Bonnie si vous les voyez.”