L’expérience de Duane “Dog” Chapman sur le tournage de Hunter’s Creed était plus qu’un simple rôle au cinéma pour la star de Dog the Bounty Hunter – c’était un message sur le deuil, le deuil et la foi. Alors que le film Cinedigm fait ses débuts le mardi 6 octobre sur la vidéo à la demande, y compris Apple, Amazon Prime Video et VUDU et sur DVD chez Walmart et Amazon, Chapman s’est ouvert à PopCulture.com à propos de ses débuts «émotionnels» au cinéma et a partagé un aperçu exclusif de son rôle dans le film.

Hunter’s Creed est l’histoire d’un homme qui perd sa femme avant de se réunir avec des amis de l’église pour filmer le spectacle de chasse dont ils avaient toujours rêvé au fond des bois. La sortie des copains prend un tour, cependant, lorsque le veuf sent une présence sombre dans les bois qui finira par le confronter à la mort et à sa foi. Le réalisateur Justin Jackola cherchait quelqu’un qui incarnait vraiment ce voyage pour apparaître dans le film, et s’est immédiatement enfermé sur Chapman, qui avait perdu sa femme Beth Chapman du cancer en juin 2019.

«C’était juste après le décès de ma femme, alors [Jackola] voulait quelqu’un qui avait vécu une tragédie comme celle-là », a rappelé Dog à PopCulture, ajoutant que s’il était« émouvant »de partager son voyage avec les fans à travers un nouveau médium, ses« espoirs et ses rêves »ont longtemps été à apparaître dans les films. La star de télé-réalité a plaisanté en disant que les films sont beaucoup plus faciles que de filmer ses émissions non scénarisées, car on lui donne des lignes à dire au lieu d’avoir à trouver son dialogue par lui-même.

Ce n’est pas parce que les lignes sont scriptées que le sentiment n’est pas vrai à 100%. “On ne sait jamais tant que les notes ne sont pas publiées, mais j’espère [the audience] sait [my performance] C’est vrai – que ce n’était pas un faux-semblant », a-t-il poursuivi.« Il semble que lorsque je traverse une tragédie, il m’est plus facile de parler aux gens de la façon dont je l’ai traversée, comment ils devraient peut-être la surmonter. “

Dog n’a pas «peur de sa foi», a déclaré Jackola à PopCulture dans un communiqué. “Il est ouvert et honnête à propos de ce que Dieu a fait dans sa vie sur et hors caméra. Dans son émission de télévision, nous l’avons littéralement vu prier devant la caméra pour obtenir de l’aide pour trouver sa prochaine prime. … C’est un film sur la réponse intime d’un homme à perdre sa femme d’un cancer, et Dog a vécu exactement cela avec sa défunte épouse Beth Chapman décédée d’un cancer. ” Faisant l’éloge de “l’improvisation incroyablement naturelle” de Dog comme quelque chose qui a amené un autre niveau à sa performance, Jackola a dit qu’il y avait “une belle vie propre” donnée à l’histoire grâce à son implication. Hunter’s Creed est disponible aujourd’hui, mardi 6 octobre, sur Video on Demand, Digital Everywhere, y compris Apple, Amazon Prime Video et VUDU ainsi que sur DVD chez Walmart et Amazon.