Duane “Dog” Chapman n’a jamais hésité à faire sensation, et la star de Dog the Bounty Hunter ne fait qu’augmenter la mise en ce qui concerne son nouveau spectacle, Dog Unleashed, qui fera ses débuts sur le nouveau service de streaming de la star de télé-réalité, Unleashed! , lancé en 2021. S’adressant à PopCulture.com avant la première de son nouveau film, Hunter’s Creed (maintenant disponible en vidéo à la demande, en streaming et DVD), le chasseur de primes a révélé que lui et sa fiancée Francie Frane tournaient déjà les premiers épisodes de ce qu’il a assuré serait un spectacle rempli de «controverse».

Dans Dog Unleashed, Chapman et son équipe de chasseurs de primes traqueront certains des criminels les plus dangereux fuyant la loi – y compris les violeurs, les meurtriers et les agresseurs d’enfants – après que des familles de tout le pays se soient adressées à eux pour demander de l’aide. Les membres de la famille préférés de tous les fans rejoindront leur père, y compris Baby Lyssa, Leland et Bonnie Chapman, ainsi que le fils de Frane, Greg, qui est un chasseur professionnel avec des compétences dans le suivi et le piégeage des animaux. Même Frane aidera son futur mari dans sa quête dangereuse, Chapman disant à PopCulture: “Elle est aussi folle que moi!”

“Le monde devient de plus en plus dangereux, non seulement à cause du COVID, mais avec un système de justice qui s’incline devant ces gens”, a déclaré Chapman à propos des types de criminels qu’ils traqueraient sur Dog Unleashed, ajoutant qu’il s’attendait pleinement à créer une conversation animée autour de la nouvelle émission maintenant qu’il est libre de s’exprimer sur son propre réseau.

«On m’avait tenu en laisse et on m’avait dit: ‘Vous ne pouvez pas faire ça’, et ‘Vous ne pouvez pas que ça soit rendu public’, alors j’espère que c’est ma dernière série», a-t-il expliqué à PopCulture. . “Je dis [the film team] tais-toi et roule. … Nous allons lancer une controverse, et je pense que je suis le président de cela. “Il a ajouté:” C’est le prochain chapitre de ma vie, et je sors avec un bang. “

Chapman envisage également un côté plus doux de sa nouvelle série, révélant qu’après que Frane l’ait convaincu d’ouvrir leur mariage au public en faveur de “juste la famille et les amis proches”, elle a accepté de filmer la cérémonie afin que les fans puissent célébrez à leurs côtés pour une sorte de mariage spécial. Quant à savoir quand cela arrivera, Chapman a plaisanté à Frane “n’a pas exactement fixé la date” après avoir annoncé leurs fiançailles en mai, les fans devront donc attendre!