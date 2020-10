Dog the Bounty Hunter star Duane “Dog” Chapman arrive le week-end avec sa fiancée Francie Frane. Chapman a souhaité à ses fans un excellent week-end dans un nouveau post Instagram publié samedi soir, à côté d’une photo des deux faisant une course ensemble. La star de Dog’s Most Wanted espère épouser Frane lors d’une énorme cérémonie ouverte à tous ses fans, mais les projets ont été retardés en raison de la pandémie de coronavirus.

“Passe un bon weekend!” Chapman a écrit dans la légende, à côté de la photo. Plus de 7 000 fans ont aimé la photo dans les trois heures suivant sa publication. On ne sait pas quand la photo a été prise, mais cela montre que Chapman a l’air plus mince. Dans une interview avec le Dr Mehmet Oz le mois dernier, Chapman a déclaré que Frane l’aidait à créer des habitudes plus saines. Elle “a pris près de 40 livres de nourriture de cette maison”, a-t-il déclaré sur The Dr. Oz Show.

“Je n’aime pas vraiment manger ce qu’elle mange. C’est de l’herbe, ce sont des pissenlits, mais je retiens mon souffle et je prends de l’eau et de la glace, je les mange et je bois”, a déclaré Chapman à Oz. Il n’aime peut-être pas manger autant de légumes, mais cela l’a aidé physiquement et mentalement. “Je peux même voir une grande différence dans mon attitude”, a-t-il déclaré. Le couple s’est rencontré l’année dernière, à la suite du décès de l’épouse de Chapman, Beth Chapman, en juin 2019. Les deux se sont connectés au sujet de la perte mutuelle de leur conjoint, le mari de Frane étant également décédé d’un cancer récemment.

Bien que Frane ne soit pas elle-même une chasseuse de primes, Chapman l’a emmenée en Virginie lorsqu’il a filmé un épisode de la prochaine série Dog Unleashed. Chapman a déclaré que la chasse venait naturellement à Frane. “Je sais qu’elle est une chasseuse. [She] et ses deux fils ont chassé la chasse à l’arc, alors ils traquent, ils recherchent les choses que la proie laisse derrière elle. Et donc elle est un peu naturelle », a déclaré Chapman, soulignant à quel point Frane excellait dans le suivi des pistes et des indices.

Chapman et Franegot se sont fiancés en mai. La star de télé-réalité espère faire de leurs noces un événement majeur, mais le coronavirus a d’autres idées. Il a déclaré au Daily Mail qu’il voulait qu’il soit ouvert à tous ses fans. “Je veux organiser un mariage où tout le monde peut venir gratuitement et essayer d’établir un record. Donc nous négocions là-bas. Il semble que non”, a déclaré Chapman le mois dernier.

Cette semaine, Chapman s’est arrêté au podcast de Tom Green, où l’animateur l’a interrogé sur la mort de George Floyd à Minneapolis. Chapman n’a pas appelé la police, disant plutôt qu’il était “dommage” que les morts aux mains d’agents de police continuent de “se produire” à travers le pays. “Chaque flic n’est pas comme ça. C’est un petit pourcentage. Il y a de bons flics en Amérique… et il y en a quelques-uns pourris”, a déclaré Chapman. “Il y a quelques prêtres qui sont pourris. Donc vous ne pouvez pas en vouloir à tous les flics, mais nous savons tous quels flics le font.”