Alors que Duane “Dog” Chapman voulait initialement établir un record du monde en ce qui concerne le nombre de personnes à son mariage, la fiancée Francie Frane l’a convaincu de participer à une cérémonie plus traditionnelle avec “juste de la famille et des amis proches”, le Dog the Bounty La star de Hunter a déclaré à PopCulture.com avant la première de son nouveau film, Hunter’s Creed, maintenant disponible en vidéo à la demande et en streaming ainsi que sur DVD.

Les projets de mariage ne sont pas la première chose dans l’esprit du couple fiancé au milieu du tournage des premiers épisodes de Dog Unleashed, qui sera disponible sur le nouveau service de streaming de la star de télé-réalité, Unleashed !, lancé en 2021. Chapman et Frane ont annoncé leur engagement en mai , mais le chasseur de primes a déclaré à PopCulture Frane “n’a pas exactement fixé la date” lorsqu’il s’agit de planifier leurs noces à venir.

“Elle ne me laissera pas l’ouvrir au public, juste à la famille et aux amis proches”, a-t-il expliqué à propos de son rêve initial d’ouvrir la cérémonie à tous ceux qui voulaient venir, mais a ajouté qu’elle était prête à faire des compromis en faisant filmer le mariage, éventuellement pour un mariage spécial sur son nouveau réseau. Même cela, a-t-il expliqué, était un peu exagéré, car l’éleveur du Colorado n’est pas “timide face à la caméra”, mais “ne se soucie pas d’avoir les caméras là-bas”.

Cependant, Frane vient faire le tour de Dog Unleashed, aidant son futur mari à retrouver certains des fugitifs les plus dangereux en fuite. “Le monde devient de plus en plus dangereux, non seulement à cause du COVID, mais avec un système de justice qui s’incline devant ces gens”, a déclaré Chapman, ajoutant qu’il s’attend à susciter beaucoup de “controverse” avec sa nouvelle émission.

«On m’avait tenu en laisse et on m’avait dit: ‘Vous ne pouvez pas faire ça’, et ‘Vous ne pouvez pas rendre cela public’, alors j’espère que c’est ma dernière série», a-t-il expliqué à PopCulture. . “Je dis [the film team] tais-toi et roule. … Nous allons lancer une controverse, et je pense que je suis le président de cela. “

«Presque tous» les enfants de Chapman seront impliqués dans la chasse à la prime, y compris Baby Lyssa, Bonnie et Leland, ainsi que le fils de Frane, Greg, qui est un chasseur professionnel qualifié dans le suivi et le piégeage des animaux prêt à transformer ses compétences en prime entreprise de chasse. Même Frane entre dans l’action, dit Chapman en plaisantant: “Elle est aussi folle que moi!”