Dog the Bounty Hunter star Duane “Dog” Chapman n’est pas un policier, mais il a travaillé avec les forces de l’ordre pendant des décennies en tant que chasseur de primes. Dans une récente interview de podcast avec Tom Green, la star de télé-réalité a pesé sur la mort de George Floyd, l’homme noir décédé après qu’un policier de Minneapolis ait gardé son genou sur le cou de Floyd pendant neuf minutes. Chapman a déclaré qu’il était “dommage” que des gens continuent de mourir en garde à vue à travers le pays.

“Chaque flic n’est pas comme ça. C’est un petit pourcentage”, a déclaré Chapman sur Tom Green Interview, rapporte Taste of Country. «Il y a de bons flics en Amérique… et il y en a quelques-uns pourris. Il y a quelques prêtres qui sont pourris. Donc vous ne pouvez pas en vouloir à tous les flics, mais nous savons tous quels flics le font. Chapman a déclaré que les agents de police et d’autres groupes qui ont des codes les liant les uns aux autres les empêchent de se «rater les uns les autres».

Chapman a été choqué par la vidéo de l’ancien officier Derek Chauvin avec son genou sur le cou de Floyd. Pourtant, il a blâmé le chef de la police et le maire de Minneapolis. «Il y a un vieil adage indien qui est – descend en descente», dit Chapman. “Et quand c’est tordu sur le dessus, c’est tordu.”

Ce n’était pas la première fois que Chapman commentait la situation. De retour le 2 juin, Chapman a publié une lettre de son ami, l’avocat James Quadra, qui a appelé les quatre policiers impliqués dans la mort de Floyd à être arrêtés, rapporte The Blast. «Je vous écris pour vous exhorter à accuser Derek Chauvin du meurtre au premier degré de George Floyd et à accuser les autres officiers impliqués dans la mort de M. Floyd d’avoir aidé et encouragé à ses meurtres», a écrit l’avocat de San Francisco. Quadra a noté qu’il travaillait auparavant au bureau du procureur de la ville et qu’il avait travaillé avec des policiers pendant son séjour là-bas.

“En près de 33 ans de pratique du droit, je n’ai jamais rien vu de tel que le meurtre de George Floyd par des policiers. La conduite de ces policiers de Minneapolis était horrible”, a écrit Quandra. L’avocat a également blâmé en partie le président Donald Trump pour la mort de Floyd, mais a noté que le racisme systémique existait bien avant l’élection de Trump. «Le racisme systémique qui imprègne les services de police américains et tous les aspects de notre gouvernement est également antérieur à l’occupant de la Maison Blanche et empoisonne notre société. C’est exaspérant et déchirant», a écrit Quandra.

Floyd est mort pendant sa garde à vue lorsque Chauvin a gardé son genou sur le cou de Floyd pendant environ neuf minutes. Floyd a été arrêté après qu’un commis de magasin lui a dit qu’il lui avait donné un faux billet de 20 $. Les quatre policiers ont été arrêtés. Chauvin a été accusé de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. J. Alexander Kueng, Thomas Kane et Tou Thao ont chacun été accusés d’avoir aidé et encouragé à assassiner au deuxième degré. Les quatre officiers ont été licenciés.