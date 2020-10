Avec une carrière de plus de 60 ans, Dolly Parton est devenue une icône de la musique country, connue non seulement pour ses chansons mais aussi pour son incroyable style personnel. Dans une nouvelle interview avec Vogue, Parton a décomposé 11 de ses looks les plus emblématiques au fil des ans, partageant les histoires derrière certaines de ses couvertures d’album, ses tenues de performance et plus encore.

«Je ne me suis jamais considérée comme étant à la mode», a-t-elle noté, ajoutant plus tard: «Je sais que j’ai toujours aimé porter beaucoup de maquillage. Plus que probablement, je devrais porter, mais je pense que plus c’est plus et quiconque a inventé cela “moins c’est plus” en est plein. “

Couverture de l’album ‘Jolene’

Le 13e album studio de Parton s’intitulait Jolene, du nom de la chanson qui allait devenir l’un de ses tubes les plus réussis et les plus durables. La couverture voit Parton assis sereinement dans une combinaison rayée bleue et blanche aux manches bouffantes, ses cheveux blonds taquinés haut.

“Nous avons fait des poses différentes, sur des tabourets et allongés sur le sol, assis et accroupis et tout ça”, se souvient Parton. “Cette petite combinaison particulière, parce qu’elle était si mobile, était vraiment très bonne. J’ai toujours aimé les manches bouffantes, je me sentais en quelque sorte à l’aise dans toute cette petite tenue.”

Couverture Abum ‘Here You Come Again’

Sorti en 1977, Here You Come Again était un album croisé réussi pour Parton, devenant son premier million de vendeurs. Pour le tournage de la couverture, elle portait une chemise rouge et blanche nouée à sa taille avec une paire de jeans larges et des sandales, qu’elle a décrit comme une tenue qu’elle «aurait pu» assembler elle-même. “Ces gros vieux cheveux gonflés, j’imagine que quelqu’un a probablement dit: ‘Pourquoi ne fais-tu pas un peu comme une petite Marilyn [Monroe] regardez? », se souvient-elle en plaisantant,« Marilyn Manson, plus comme ça.

Première ‘9 à 5’

En 1980, Parton a joué dans 9 à 5 avec Jane Fonda et Lily Tomlin, et pour la première du film, elle a choisi une robe en dentelle rose avec une veste de fourrure rose assortie, qui a été créée par la costumière du film, Ann Roth.

«Je n’ai jamais vraiment pensé à être à la mode, je portais toujours des vêtements qui me convenaient, mais je savais que pour quelque chose d’aussi grand qu’une première, je pensais que j’avais besoin d’être chic et je ne savais pas comment faire ça». Dit Parton. “Je pensais que c’était une belle robe, je me souviens m’être sentie vraiment jolie et j’avais l’impression que j’étais bien habillée.”

Première “ strass ”

Parton a joué aux côtés de Sylverster Stallone dans le film Rhinestone de 1984, et elle a dit qu’elle se souvenait avoir pensé: “Je dois bien paraître” pour la première du film puisqu’elle savait que Stallone “serait habillé à neuf”. «J’ai donc essayé de donner le meilleur de ma Dolly», dit-elle.

Spectacle de variétés ‘Dolly’ avec Oprah

De 1987 à 1988, Parton a accueilli Dolly, sa propre émission de variétés, et le jour où elle avait Oprah Winfrey comme invitée, elle portait une robe à paillettes dorées étincelantes rehaussée de strass et un bandeau assorti coordonné avec la robe noire de Winfrey détaillée d’argent et or. Conçu par Tony Chase, qui a fait les costumes pour Dolly, Parton a surnommé le look comme «l’une de mes petites robes préférées».

Spécial TV ‘Noël à la maison’

En 1988, Parton avait une émission spéciale de Noël, Noël à la maison, et l’un de ses costumes était une robe blanche à manches longues et à col haut recouverte de strass avec des boucles d’oreilles assorties. Parton, qui aime jouer en blanc, a noté que «quand je porte du blanc, j’ai toujours l’impression de chanter à Dieu».

«J’ai aussi toujours aimé Noël», dit-elle. “Je m’habille toujours à la saison. J’ai tous mes pulls avec les cloches, le houx et les sapins de Noël, donc tous les jours de la veille de Noël au nouvel an, je porterai mes vêtements de Noël.”

‘Saturday Night Live’

Parton a été l’hôte et invité musical de Saturday Night Live en 1989, prenant la scène dans un ensemble en cuir noir parsemé de perles d’or. Elle a plaisanté sur la transition trépidante de ses performances à ses sketches, notant: “Mon look n’est pas facile, je ne vais pas juste mettre une chemise pour faire quelque chose. Je dois tout déchirer, enlever les cheveux, enlève les vêtements, mets tout. Je veux dire, j’étais une épave nerveuse et j’étais porté à un frisson avant la fin du spectacle! “

Prix ​​CMA

Parton a joué avec Elton John aux CMA Awards 2005 dans une paire de bas cloche en denim avec des détails en dentelle et un haut en brocart doré, également avec de la dentelle blanche. Les deux ont interprété une reprise de “Imagine” des Beatles, et Parton a déclaré qu’elle “essayait de ressembler à Elton John, et qu’il essayait de ressembler à quelqu’un d’autre, je suppose, à ce moment-là. Il s’habillait, et Je m’habillais! “

Kennedy Center avec distinction

En 2006, Parton a été reconnue au Kennedy Center Honors, où elle a été honorée par des artistes tels que Kenny Rogers, Carrie Underwood, Alison Krauss, Vince Gill, Jessica Simpson et Shania Twain. Pour l’occasion, Parton a choisi une robe blanche épurée à col en V avec des détails en cristal et portait un petit sac à main perlé assorti.

“Je me souviens avoir aimé cette robe”, a déclaré Parton. “Mes cheveux étaient particulièrement beaux … mais celui-ci était une soirée très spéciale pour moi et je voulais avoir l’air spécial et me sentir spécial. Et je l’ai fait.”

Festival de Glastonbury

Parton est monté sur scène au festival de Glastonbury 2014 dans ce qui est devenu l’un de ses looks signature, blanc et strass, vêtu d’un pantalon évasé et d’une chemise à manches longues à manches bouffantes. Après avoir admis qu’elle avait «un peu peur d’aller au festival», Parton a déclaré que le spectacle était devenu «l’une des plus grandes choses que j’ai jamais faites».

La femme de 74 ans a ajouté qu’elle “adore” se produire en pantalon car ils lui permettent d’être facilement mobile mais apprécie que sa tenue ait “tout le glamour d’une robe mais toutes les bonnes façons de bouger et de la faire encore look glamour et durable. ” «C’était une tenue magnifique et ce fut une journée merveilleuse», a-t-elle déclaré.

Grammy Awards

Lors des Grammy Awards 2019, Parton a interprété un mélange de ses succès avec sa filleule, Miley Cyrus, Little Big Town, Katy Perry, Maren Morris et Kacey Musgraves. “Nous nous sommes sentis très jolis”, se souvient Parton d’elle-même et de Cyrus, que Parton attribue pour avoir aidé sa musique à atteindre une base de fans plus jeune.

