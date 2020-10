Dolly Parton est en pourparlers avec Playboy pour apparaître dans le magazine pour célébrer son 75e anniversaire. Elle est apparue pour la dernière fois sur la couverture du magazine en octobre 1978 et pourrait faire une autre apparition si elle était de «bon goût», a déclaré la légendaire star de la musique country. Parton fête ses 75 ans en janvier et elle vient de sortir vendredi son 47e album solo, A Holly Dolly Christmas.

Parton est apparu sur le Scott Mills & Chris Stark Show sur BBC Radio 5 Live ce week-end, et on lui a demandé de travailler avec Playboy. Mills lui a demandé si son apparition dans le magazine faisait partie de ses projets de 75e anniversaire. “Ouais, je pourrais juste le faire, si je peux le faire de bon goût et qu’ils le veulent [and] nous le ferons avec une très bonne interview à l’intérieur. Donc, oui, nous en avons parlé », a déclaré Parton, rapporte The Daily Mail.

Dans cette même interview, Parton a parlé de ses habitudes de sommeil. Elle a confirmé qu’elle était une «lève-tôt» et qu’elle se réveillait à 3 heures du matin tous les jours. “J’ai toujours fait ça. Même si je me couche tard, je semble juste me réveiller à 3 heures du matin”, a déclaré Parton. «Je fais certains de mes meilleurs travaux le matin entre 3 heures du matin et 7 heures du matin. Je ne dors pas toute ma vie».

Parton n’a montré aucun signe de ralentissement, puisqu’elle a sorti vendredi son premier album de Noël en 30 ans. A Holly Dolly Christmas comprend une collection de standards de Noël et de collaborations. Elle a enregistré une version de “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey avec Jimmy Fallon et “Christmas Where Are You” avec Billy Ray Cyrus. Miley Cyrus apparaît également sur “Christmas Is”. Willie Nelson a enregistré une nouvelle version de sa chanson “Pretty Paper” avec Parton, et le frère de Parton, Randy, apparaît sur “You Are My Christmas”.

Cette saison des vacances, les fans de Parton verront également la chanteuse à Noël sur la place, un nouveau film Netflix arriver sur le service de diffusion en continu le 22 novembre. tout le monde pendant la période des fêtes. Parton incarne l’ange qui ravive la vieille romance de Regina et l’aide à l’inspirer à changer d’avis. Le film comprendra 14 chansons de Parton, y compris la chanson titre. Parton a précédemment travaillé avec Netflix sur le film Dumplin ‘et la série d’anthologie Heartstrings, qui présentait des épisodes inspirés des chansons de Parton.