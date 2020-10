La musique de Dolly Parton a probablement fait pleurer des millions de personnes à un moment donné, et Stephen Colbert ne fait pas exception. Parton est apparue en tant qu’invitée sur The Late Show With Stephen Colbert cette semaine et pendant qu’elle était là, elle a fait pleurer l’hôte lors d’une performance spontanée du standard bluegrass «Enterrez-moi sous le saule».

Parton avait discuté des chansons que sa défunte mère, Avie Lee Owens, lui chantait, quand elle s’est mise à chanter avec “Bury Me Beneath the Willow”. Pendant que Parton chantait, Colbert était visiblement ému, enlevant ses lunettes pour se tamponner les yeux et mimant à quelqu’un hors caméra qu’il avait la «chair de poule».

“Oh, tu pleures? Alors je ferais mieux de me taire avant de pleurer à mort et tu ne peux pas finir le spectacle,” dit Parton quand elle remarqua Colbert en train de pleurer. S’essuyant les yeux, Colbert a ri et lui a dit: “Comme beaucoup d’Américains, je suis très stressé en ce moment, Dolly. Tu as mon fil de déclenchement juste là, je te le dis. C’était assez beau.”

Parton a noté qu’elle et ses frères et sœurs “avaient l’habitude de pleurer quand maman chantait. Maman pleurait, nous pleurions. Ces vieilles chansons étaient tout simplement incroyables”, dit-elle. “N’est-ce pas drôle qu’il n’y ait parfois rien de plus heureux qu’un cri?” Lui demanda Colbert. “Ouais, je pense que ça nettoie ton âme,” répondit Parton. «Je pense que l’eau est bonne pour la laver. C’est à ça que servent les larmes, je pense.

“Bury Me Beneath the Willow” a été nommé par Parton comme un exemple de chanson d’histoire, et elle a partagé que raconter des histoires est important pour elle avec son propre matériel. «J’écris des chansons, mais je raconte des histoires dans mes chansons», dit-elle. “Il y a juste quelque chose dans l’écriture de chansons qui ressemble à mon temps personnel avec Dieu.”

L’interview portait sur la carrière d’écrivain de Parton et son prochain livre, Songteller, et le natif du Tennessee a expliqué que l’écriture est un moyen pour elle de travailler sur ses propres sentiments et d’aider les autres à exprimer ce qu’ils pourraient ressentir.

«J’ai juste l’impression que je peux m’exprimer de manière à ce que je n’ai pas besoin d’un médecin, je n’ai pas besoin de thérapie, je chante tout, je l’écris», dit-elle. «Je peux aussi écrire pour d’autres personnes, comme vous l’avez dit. Parce que je vois des choses arriver à d’autres personnes et je pense: ‘Ils ne savent pas comment exprimer ce qu’ils ressentent.’ Ils sont déprimés ou tristes, alors j’écris des chansons pour eux aussi. “