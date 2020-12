Dolly Parton a rejoint des amis et des fans dans la légende de la musique country en deuil Charley Pride samedi. Pride est décédé à l’âge de 86 ans en raison de complications liées au COVID-19, a annoncé son publiciste ce week-end. Comme beaucoup de fans, Parton a été choqué et dévasté.

“J’ai tellement le cœur brisé que l’un de mes amis les plus chers et les plus anciens, Charley Pride, est décédé”, a tweeté Parton, peu de temps après l’annonce de la nouvelle. “C’est encore pire de savoir qu’il est décédé du COVID-19. Quel horrible, horrible virus. Charley, nous t’aimerons toujours. Repose en paix. Mon amour et mes pensées vont à sa famille et à tous ses fans. – Chariot.”

Repose en paix. Mon amour et mes pensées vont à sa famille et à tous ses fans. – Dolly (2/2) – Dolly Parton (@DollyParton) 12 décembre 2020

Les fans ont remercié Parton d’avoir pesé sur la perte monumentale et ont partagé son chagrin. Certains ont appris la nouvelle de Parton elle-même et ont commenté leurs condoléances, tandis que d’autres pensaient à elle à l’avance. Beaucoup ont partagé leur frustration face à la pandémie de coronavirus.

“Envoyer tout mon amour à votre manière, cela doit blesser énormément votre cœur”, a écrit un fan. “Cet horrible virus sera vaincu et c’est grâce à des gens comme vous qui aident à financer des recherches qui nous aideront tous. Merci Dolly et je ressens votre douleur aujourd’hui.” Un autre a ajouté: “Savoir que Charley Pride est passé du COVID-19 rend sa mort beaucoup plus difficile pour tous ceux qui l’aimaient, de la famille aux fans. S’il vous plaît, restez en sécurité et en bonne santé, Dolly. Nous ne pouvons pas vous perdre aussi!”

De nombreux fans ont noté que Pride était présent aux Country Music Awards 2020 le mois dernier et craignaient que l’événement ait pu être l’endroit où il a contracté le virus. Pride était là pour accepter le Willie Nelson Lifetime Achievement Award pour ses décennies de travail révolutionnaire dans le genre de la musique country. Les CMA de cette année ont été ajustés en fonction des précautions de sécurité contre les coronavirus, mais à la suite du décès de Pride, certaines personnes se sont demandées si cela avait été suffisant.

Les fans ont fait l’éloge de Parton elle-même pour son rôle dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Le mois dernier, les fans ont appris que Parton avait fait un don d’un million de dollars à la recherche sur le COVID-19, qui a finalement financé en partie le vaccin en développement par Moderna. Aujourd’hui, c’est l’un des vaccins les plus prometteurs sur le chemin, et Parton elle-même a appris à quoi son don a servi, comme elle l’a expliqué dans une interview sur The TODAY Show.

“Louez le Seigneur!” Dit Parton à l’époque. “Je suis juste très reconnaissant que cela se produise, et si j’ai quelque chose à voir avec ça, c’est super.”