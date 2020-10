Dolly Parton a rendu hommage à son défunt ami Mac Davis mercredi, partageant un message après le décès du chanteur / compositeur plus tôt cette semaine à 78 ans. Parton a utilisé Twitter pour partager une photo des deux ensemble, ainsi qu’un message pour Davis et sa famille .

«De nombreux cœurs sont brisés aujourd’hui, y compris le mien, avec la mort de l’un de mes plus chers amis, Mac Davis», a-t-elle écrit. “Nous avons perdu l’un des plus grands écrivains, chanteurs et artistes du monde. Mon amour et ma sympathie vont à Lisë, sa précieuse épouse, ses enfants et ses petits-enfants. Repose en paix, mon ami. Je t’aimerai toujours, Dolly. “

Beaucoup de cœurs sont brisés aujourd’hui, y compris le mien, avec la mort de l’un de mes plus chers amis, Mac Davis. Nous avons perdu l’un des plus grands écrivains, chanteurs et artistes du monde (1/2) pic.twitter.com/MUt66wtwEn – Dolly Parton (@DollyParton) 30 septembre 2020

Parton était l’un des nombreux membres de la communauté campagnarde à avoir pleuré Davis, certains partageant leurs souvenirs dans des déclarations et d’autres utilisant les médias sociaux.

“J’ai été attristé d’apprendre le décès de Mac Davis”, a déclaré Ricky Scaggs dans un communiqué. “C’était un grand talent et très amusant à côtoyer. J’ai appris à le connaître en produisant l’album ‘White Limozeen’ pour Dolly Parton. Condoléances à sa famille pour leur perte.”

Jeff Cook de l’Alabama a partagé: “Mac était un grand chanteur, auteur-compositeur et artiste polyvalent. Il manquera à beaucoup.”

“Je suis tellement attristé par la perte de Mac Davis et mon cœur est si lourd pour sa famille, ses amis et ses fans”, a déclaré Jeannie Seely. “Je n’ai jamais entendu parler de quelqu’un qui n’aimait pas Mac…. Tout sur lui. Je l’ai récemment présenté dans mon émission SXM et j’ai parlé de son humour ainsi que de son écriture et que, comme Roger Miller, il avait une façon de mettre tout cela ensemble. On se souviendra de lui avec amour et rire. “

Davis est décédé après être tombé gravement malade après une chirurgie cardiaque. Le manager de Davis, Jim Morey, a confirmé la mort du musicien dans un communiqué mardi et a écrit que Davis est mort “entouré de l’amour de sa vie et de sa femme de 38 ans, Lise, et de ses fils Scott, Noah et Cody”. Le musicien était connu pour avoir écrit des chansons pour des artistes comme Elvis Presley et Nancy Sinatra et a également connu une carrière réussie, en sortant un certain nombre de succès croisés, notamment “Baby, Don’t Get Hooked on Me” et “Stop and Smell the Roses . “

Il a obtenu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 1998, a été intronisé au Nashville Songwriter’s Hall of Fame en 2000 et au National Songwriters Hall of Fame à New York en 2006.