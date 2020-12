ré

olly Parton a rendu hommage à son «ami le plus cher et le plus ancien» la chanteuse country Charley Pride après sa mort à l’âge de 86 ans.

La légende de la musique country est décédée samedi à Dallas des suites de complications liées au coronavirus, selon son journaliste.

Charley Pride était considéré comme la première superstar noire de la musique country et le premier membre noir du Country Music Hall of Fame.

Ses morceaux les plus connus incluent Kiss An Angel Good Mornin ‘, Is Anybody Goin’ to San Antone et Mountain of Love.

Les hommages à la star inondaient les médias sociaux à la suite de la triste nouvelle de sa mort dirigée par Dolly Parton.

Elle a déclaré sur Twitter: «J’ai tellement le cœur brisé qu’un de mes amis les plus chers et les plus anciens, Charley Pride, est décédé. C’est encore pire de savoir qu’il est décédé du COVID-19. Quel horrible virus.

«Charley, nous t’aimerons toujours. Repose en paix. Mon amour et mes pensées vont à sa famille et à tous ses fans. “

Né à Sledge, Mississippi, en 1934, Pride a choisi le coton, a joué au baseball, a travaillé dans une fonderie au Montana et a servi dans l’armée américaine avant de devenir la première superstar noire de la musique country.

Il a marqué 52 meilleurs succès country, dont 29 numéros un dans sa longue et distinguée carrière.