Elvis Presley a brisé le cœur de Dolly Parton au milieu des années 1970, laissant la légende de la musique country pleurer toute la nuit. Lors d’un arrêt sur le podcast Living & Learning de Reba McEntire, Parton a déclaré que Presley l’avait contactée pour enregistrer une reprise de “I Will Always Love You” après qu’elle eut un hit n ° 1 dans les charts country avec la chanson en 1974. cependant, écrasant le cœur de Parton Parton a également partagé cette même histoire dans une interview d’août avec Billboard.

“Ils m’avaient appelé pour me dire qu’Elvis l’enregistrait et m’ont demandé si je voulais venir au studio”, a déclaré Parton à McEntire, note Closer Weekly. “Elvis voulait me rencontrer!” Parton a dit qu’elle “aimait” Presley à l’époque et qu’elle avait hâte de le rencontrer. Avant que cela ne se produise, son manager, le colonel Tom Parker, a appelé Parton avec une étrange demande.

Selon Parton, Parker lui a demandé de signer plus de la moitié des droits d’édition de la chanson. Parton ne pouvait pas faire ça. «C’était le droit d’auteur le plus important que j’avais dans ma maison d’édition», dit-elle. «Je lui ai dit: ‘Je ne peux pas te le donner, je vais laisser ça à ma famille.’ Et il a dit: ‘Eh bien, alors nous ne pouvons pas le faire.’ “Parton a dit plus tard qu’elle a” pleuré toute la nuit “parce qu’elle était tellement excitée à l’idée que Presley enregistre sa chanson.” Je savais qu’il adorait ça, “dit-elle .

Parton a déclaré qu’elle avait appris à se défendre dans une situation comme celle-là en grandissant dans le Tennessee. Elle a dû «affronter beaucoup de bons vieux garçons» en grandissant. «J’ai laissé passer beaucoup de ce que les gens appellent des« bonnes affaires », car je n’étais pas disposée à sacrifier des choses que je pensais que cela impliquerait», a-t-elle déclaré. “Vous devez apprendre à vous lever et à vivre avec les décisions que vous prenez.”

Alors que Presley n’a jamais enregistré “I Will Always Love You”, Parton a déclaré que son ex-femme, Priscilla Presley, lui avait dit que Presley lui chanterait la chanson après leur divorce. “Alors je sais à quel point il aimait, et cela m’a touché”, a déclaré Parton. Presley et Priscilla ont divorcé en 1973, quatre ans avant la mort de Presley à 42 ans.

Parton a sorti “I Will Always Love You” en 1974 et l’a présenté sur son album, Jolene. La chanson a été reprise par des dizaines d’artistes, le plus célèbre Whitney Houston, dont la version a été incluse sur la bande originale de The Bodyguard. L’enregistrement de Houston est toujours l’un des singles les plus vendus de tous les temps et le single le plus vendu enregistré par une femme.

Le dernier projet de Parton est l’émission spéciale de CBS TV, A Holly Dolly Christmas, qui présente des chansons de son nouvel album de Noël du même nom. L’émission spéciale a été diffusée dimanche soir et est disponible en streaming sur CBS All Access. L’album comprend plusieurs standards de Noël, ainsi que des collaborations avec d’autres stars. Miley Cyrus a enregistré “Christmas Is” avec Parton, tandis que Jimmy Fallon l’a rejoint pour “All I Want For Christmas is You”. Willie Nelson a également rejoint Parton pour un nouvel enregistrement de sa chanson “Pretty Paper”.