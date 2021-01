ré

olly Parton a révélé que son frère Randy est décédé à l’âge de 67 ans à la suite d’une bataille contre le cancer.

Le chanteur, 75 ans, a annoncé aujourd’hui la triste nouvelle sur les réseaux sociaux.

Elle a écrit sur Facebook: “Mon frère Randy a perdu sa bataille contre le cancer. La famille et moi pleurons sa perte, mais nous savons qu’il est dans une meilleure situation que nous en ce moment.

“Nous sommes une famille de foi et nous croyons qu’il est en sécurité avec Dieu et qu’il est rejoint par des membres de la famille qui l’ont déjà fait et l’ont accueilli avec joie et bras ouverts.”

Randy était le petit frère de Dolly. Ils étaient deux des 12 enfants nés de leurs parents – Avie et Robert Lee Parton.

Randy était un chanteur et compositeur, travaillant avec sa célèbre sœur tout au long de sa carrière.

L’une de ses chansons les plus célèbres était Roll On (Eighteen Wheeler). Il a enregistré la chanson deux ans avant que le groupe de country Alabama ne soit numéro un en 1984.

(

Dolly Parton sur scène

/ PA)

Il a également chanté Too Much Water pour la bande originale du film de Dolly, Rhinestone, en 1984.

Le chanteur était également connu pour les morceaux des années 80 Hold Me Like You Never Had Me et Shot Full of Love.

Il a été entendu pour la dernière fois chanter avec sa sœur en duo pour son album de Noël 2020.

Dans le post, Parton a déclaré à propos de son frère: “Randy était un grand chanteur, écrivain et artiste. Il a chanté, joué de la guitare et de la basse dans mon groupe pendant de nombreuses années. Il a dirigé son propre spectacle à Dollywood depuis son ouverture en 1986.

en relation

«Il a eu plusieurs records à lui, mais son duo avec moi sur Old Flames Can’t Hold A Candle To You sera toujours un moment fort de ma propre carrière.

“You Are My Christmas, notre duo sur mon dernier album de Noël, avec sa fille Heidi, sera toujours un favori.

«C’était son dernier enregistrement musical et il a brillé dessus comme s’il brille maintenant au paradis.

«Il laisse dans le deuil sa femme Deb, sa fille Heidi, son fils Sabyn, ses petits-fils Huston et Trent.

“Nous l’aimerons toujours et il sera toujours dans nos cœurs, Dolly Parton et Family.”

La mort de Randy survient deux ans après la mort de son frère Floyd Parton en décembre 2018, âgé de 61 ans.